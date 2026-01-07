به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی، تولیت آستان حضرت امام خمینی(ره)، روز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) که در دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع) برگزار شد، با اشاره به جایگاه پیامبران الهی در قرآن کریم گفت: مهم‌ترین ویژگی‌ای که قرآن برای بزرگان الهی بیان می‌کند، «مبارک بودن» آنان است؛ تعبیری که درباره حضرت مسیح(ع) نیز به‌کار رفته است؛ مسیحی که به روغن مقدس مسح شد و وجودش منشأ برکت معرفی شده است.

وی با تبیین مفهوم «برکت» افزود: در عرف رایج، گاهی برکت را صرفاً به افزایش مادی معنا می‌کنیم، اما در معنای عمیق‌تر، مبارک بودن پیامبران به این معناست که زندگی انسان‌ها را دارای معنا می‌کنند. بدون خدا، زندگی انسان بی‌معناست و ایمان به خداست که به حیات انسان جهت و معنا می‌بخشد.

سید حسن خمینی تصریح کرد: باور به خدا یعنی باور به دستی فراتر از ماده و جهان مادی که می‌تواند زندگی فردی، اجتماعی و دل‌های انسان‌ها را دگرگون کند. دل‌ها در دست خداست و پیامبران با ایمان‌آفرینی، زندگی انسان را مبارک و معنادار می‌کنند.

وی ادامه داد: دینداری به انسان این باور را می‌دهد که حیات او محدود به ۷۰ یا ۸۰ سال زندگی مادی نیست و مرگ پایان انسان محسوب نمی‌شود، بلکه انسان در افقی گسترده‌تر و فراتر از حیات مادی ادامه می‌یابد. در ادیان ابراهیمی، این معنا با پیوند و اتحاد با مبدأ وجود تفسیر می‌شود.

تولیت آستان امام خمینی(ره) با اشاره به مفاهیم عرفانی در ادیان گفت: در متون دینی ما نیز مفاهیمی مانند «قرب نوافل» مطرح است؛ جایی که انسان آن‌چنان به خدا نزدیک می‌شود که خواست، دیدن و اراده‌اش رنگ الهی می‌گیرد. این همان پیوند وجودی با حقیقت الهی است که در ادبیات عرفانی ادیان مختلف، با بیان‌های گوناگون مطرح شده است.

وی تأکید کرد: دینداران با وجود تفاوت‌های ظاهری، در یک نقطه به هم می‌رسند؛ چه مسلمان، چه مسیحی و چه یهودی. همه به خدا ایمان دارند و همه می‌خواهند در نهایت به او نزدیک شوند. آنچه منازعات جهانی را ایجاد می‌کند، «دینداری» نیست، بلکه «دین‌پرستی» است.

سید حسن خمینی افزود: دین پرستیدنی نیست؛ خدا پرستیدنی است. دین، راهی برای رسیدن به حقیقت مطلق است. آنجا که به نام دین جنایت می‌شود، دین از مسیر خود خارج شده است؛ چه آن جنایت به نام موسی(ع) باشد، چه به نام پیامبر اسلام(ص) و چه به نام مسیح(ع).

وی با اشاره به جنایات معاصر اظهار کرد: آنچه امروز در غزه رخ می‌دهد، یا آنچه پیش‌تر توسط داعش به نام اسلام انجام شد، یا خشونت‌هایی که گاه به نام مسیحیت صورت گرفته، هیچ‌یک معنای دینی ندارند. این‌ها نتیجه دین‌پرستی و جدا شدن از حقیقت خداپرستی است.

تولیت آستان امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: حضرت مسیح(ع)، پیامبر اسلام(ص)، امیرالمؤمنین علی(ع) و همه اولیای الهی مبارک‌اند، زیرا زندگی انسان‌ها را دارای معنا می‌کنند. اگر خدا از زندگی انسان حذف شود، انسان به موجودی خشن و بی‌رحم تبدیل می‌شود، حتی پایین‌تر از حیوان.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: تاریخ بشریت، تاریخ پر افتخاری نیست؛ میلیون‌ها انسان در طول تاریخ در جنگ‌ها و کشتارها جان باخته‌اند. در همه فرهنگ‌ها و کشورها، آدم‌کشان بسیاری وجود داشته‌اند. آنچه تاریخ بشریت را ارزشمند می‌کند، وجود پیامبران است.

سید حسن خمینی افزود: اگر پیامبران را از تاریخ انسان حذف کنیم، چیزی برای افتخار باقی نمی‌ماند. پیامبران بودند که با پیام‌آوری، شهود و هدایت خود، به زندگی انسان معنا دادند و آن را مبارک کردند.

وی تأکید کرد: هر کس می‌خواهد بداند آیا زندگی‌اش مبارک شده یا نه، باید به دل خود رجوع کند. هرچه ارتباط انسان با ذات ربوبی بیشتر شود، نور، مهربانی و پیوند الهی در وجود او افزایش می‌یابد و این همان برکت حقیقی است.

