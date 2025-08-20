اسرائیل بودجه سال ۲۰۲۵ خود را افزایش داد/ نتانیاهو بودجه جنگ را بالا برد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی با پیشنهاد وزارت دارایی این رژیم برای افزایش ۳۱ میلیارد شِکِل (۹ میلیارد دلار) بودجه سال ۲۰۲۵ رژیم صهیونیستی، موافقت کرد. بخش اعظم این مبلغ به اصطلاح هزینههای دفاعی اختصاص مییابد و ۱.۶ میلیارد شِکِل (۴۷۳ میلیون دلار) نیز برای کمکهای انساندوستانه به غزه در نظر گرفته شده است؛ اقدامی که به گفته رسانههای عبری با هدف «سفیدنمایی» چهره تلآویو انجام میشود.
اختصاص این کمکها و کاهش ۳.۳۵ درصدی بودجه تمام وزارتخانهها برای تأمین هزینههای جنگ، همچنین بازپسگیری حدود ۶۰۰ میلیون شِکِل از بودجه توافقات ائتلافی مربوط به برنامه آموزشی «افق نو» در مدارس مذهبی یهودی (حریدی)، موجب خشم برخی اعضای کابینه نتانیاهو شد. این تغییرات از ابتدای سال آینده و در صورت تصویب کنست اجرایی خواهد شد.
روزنامه یدیعوت آحرونوت گزارش داد که وزارتخانههایی در رژیم صهیونیستی با بودجههای بزرگتر سهم بیشتری از کاهشها را متحمل میشوند و وزارت امنیت داخلی این رژیم، بیشترین میزان کاهش را تجربه خواهد کرد. در عین حال، دولت اسرائیل مبالغی را برای جبران خسارات جنگ تخصیص داده است که شامل ۳۲۰ میلیون شِکِل برای مرخصیهای بدون حقوق، ۱۰۰ میلیون شِکِل برای تقویت پناهگاهها، ۱۳۵ میلیون شِکِل برای بازسازی مجتمع دولتی در حیفا، ۱۰۰ میلیون شِکِل برای شهرکهای شمالی و ۲۹۸ میلیون شِکِل برای کمک به شوراهای محلی میباشد.
بودجه اصلی ۲۰۲۵ رژیم صهیونیستی پیشتر در ماه مارس با رقم کل ۷۵۵ میلیارد شِکِل (حدود ۲۰۵ میلیارد دلار) تصویب شده بود، اما ادامه جنگ علیه غزه و درگیریها در جبهههای دیگر، دولت اسرائیل را وادار به افزایش دوباره بودجه خود کرد. طبق گزارش رسانههای عبری، کسری بودجه امسال رژیم صهیونیستی به ۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید؛ رقمی که به گفته روزنامه گلوبس به دلیل هزینههای جنگ غزه و پیامدهای منفی جنگ ۱۲ روزه علیه ایران است.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که این افزایش بودجه امکان ادامه عملیاتهای سنگین نظامی تا پایان ۲۰۲۵ و حتی اجرای سناریوی اشغال کامل غزه را فراهم میسازد. به این ترتیب، سقف هزینههای کلان به حدود ۶۵۰ میلیارد شِکِل خواهد رسید. همچنین گفته شد که کسری بودجه از ۴.۹ درصد به ۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد که معادل ۶ میلیارد شِکِل میباشد که رقمی مهم اما بسیار کمتر از حجم افزایش اختصاص داده شده به بخش دفاعی است.
وزارت دارایی اسرائیل تأکید کرد که تأمین این کسری با افزایش درآمدهای مالیاتی که فراتر از پیشبینیهای قبلی بوده است، امکانپذیر خواهد شد.
در جریان نشست کابینه رژیم صهیونیستی، «بصلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی اسرائیل به دلیل کاهش بودجه وزارتخانهها برای تأمین هزینههای جنگ مورد حمله برخی وزرای کابینه این رژیم قرار گرفت. او در دفاع از خود گفت: وزیر دارایی بودن در زمان جنگ آسان نیست، مخصوصاً وقتی باید با چند وزیر پوپولیست روبهرو شوی که تنها به دنبال تیتر روزنامهها هستند. او از حمایت نتانیاهو قدردانی کرد و مدعی شد که این تصمیم برای رفع تهدید وجودی ایران و تضمین آینده اسرائیل ضروری است.
«اسرائیل کاتس» وزیر امنیت رژیم صهیونیستی نیز افزایش بودجه را حیاتی خواند و گفت که این اقدام ارتش را قادر خواهد ساخت تا با تهدیدهای ایران و تحقق اهداف جنگ در غزه مقابله کند.
اما شماری از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی از جمله «یوآو کیش»(وزیر آموزش)، «ایتمار بنگویر»(وزیر امنیت داخلی)، «عمیحای الیاهو»(وزیر میراث) و «اسحاق فاسرلاوف»(وزیر توسعه نقب و جلیل)، با این تصمیم مخالفت کردند. کیش و بنگویر در بیانیهای مشترک اعلام کردند که در صورت بیتوجهی به تأمین امنیت مدارس، با بودجه پیشنهادی مخالفت خواهند کرد.
بنگویر همچنین نتانیاهو را مسئول این رسوایی دانست و خطاب به او گفت: چرا به کودکان غزه اولویت میدهی». کیش نیز با لحنی تند خطاب به اسموتریچ گفت: تو مردی کوچک با غرور بزرگ هستی و کودکان غزه را به کودکان اسرائیل ترجیح میدهی.
در مقابل، نتانیاهو تأکید کرد که کمکهای اختصاص یافته به غزه به حماس نمیرسد و تنها به مراکز امدادی و مردم منتقل خواهد شد.
در همین حال، «موشه گافنی» رئیس مشترک حزب «یهودت هتوراه» نیز از تصمیم دولت اسرائیل انتقاد کرد. او گفت که نتانیاهو و اسموتریچ برخلاف توافقات پیشین، بدون اجازه بودجهای را که به هزاران معلم حریدی تعلق داشت، مصادره کردهاند؛ موضوعی که تنش میان احزاب مذهبی و دولت اسرائیل را افزایش داده است.
