سونامی مهاجرت معکوس؛ اسرائیل در آستانه فروپاشی جمعیتی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ موج گسترده مهاجرت معکوس از اسرائیل، بحران عمیق جمعیتی و اقتصادی را آشکار کرده که نشاندهنده تزلزل بنیادهای بقای این رژیم است. برای نخستینبار از زمان تأسیس اسرائیل، رشد جمعیت آن نه از مهاجرت، بلکه صرفاً از تولدها تأمین میشود.
بر اساس دادههای رسمی منتشرشده توسط مراکز آماری رژیم صهیونیستی، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۸۲٬۷۰۰ اسرائیلی از سرزمینهای اشغالی خارج شدند و تنها ۲۳٬۸۰۰ نفر بازگشتند؛ به عبارتی، اسرائیل با خسارت خالص ۵۸٬۹۰۰ نفر از سرمایه انسانی خود مواجه شده است. این مهاجرتها نهتنها شامل اقشار حاشیهنشین، بلکه شامل متخصصان، مهندسان، پزشکان و فارغالتحصیلان دانشگاهی است که در حوزههای فناوری، آموزش و پزشکی فعال بودهاند و در شهرهای مهم سکونت داشتهاند.
بیاعتمادی به نهادهای حکومتی و قضایی، بهویژه پس از طرح اصلاحات قضایی توسط دولت فعلی و وزیر دادگستری، ناامنی ناشی از جنگ غزه و گسترش تنشهای منطقهای، افزایش هزینههای زندگی، مسکن، آموزش و درمان در برابر کاهش کیفیت زندگی و امنیت شخصی از دلایل مهاجرت معکوس است.
در سال ۲۰۲۳ نیز، بیش از ۵۵٬۳۰۰ نفر اسرائیل را ترک کردند که نسبت به سال قبل افزایش ۴۶.۴ درصدی داشته است. در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۴، این رقم به ۴۰٬۶۰۰ نفر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۵۸.۹ درصدی را نشان میدهد.
نکته نگرانکنندهتر آن است که ۳۱ درصد از مهاجران سال ۲۰۲۳، تازهواردانی عمدتاً از کشورهای شوروی سابق و اوکراین بودند که همان سال به اسرائیل مهاجرت کرده بودند. این نشان میدهد که حتی مهاجران جدید نیز اسرائیل را پناهگاه امن نمیدانند.
دولت اسرائیل برای مقابله با این بحران، بستههای مالیاتی تشویقی برای مهاجران جدید ارائه کرده است، اما با وجود این اقدامات، سالانه حدود ۷۵٬۰۰۰ اسرائیلی کشور را ترک میکنند که نیمی از آنان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
در نهایت، گزارشها حاکی از آن است که مهاجرت معکوس اسرائیلیها به کشورهای باثبات مانند آمریکا، کانادا، آلمان و استرالیا تبدیل به یک روند پایدار شده و نهتنها بحران جمعیتی، بلکه تهدیدی وجودی برای آینده رژیم صهیونیستی به شمار میرود.
