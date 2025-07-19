تعطیلی بندر ایلات؛ شکست استراتژیک برای اقتصاد رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه اقتصادی اسرائیلی کالکالیست گزارش داد که بندر ایلات در جنوبیترین نقطه اسرائیل، متعلق به شرکت خصوصی «نقاش برادرز» در آستانه تعطیلی کامل در هفته آینده قرار دارد.
این رسانه اسرائیلی این وضعیت را پیروزی آشکار برای حوثیها و شکستی برای کل اقتصاد اسرائیل، توصیف کرده است.
به نوشته کالکالیست، فعالیت بندر ایلات از نوامبر ۲۰۲۳ تاکنون عملاً متوقف شده و دلیل آن نگرانیهای امنیتی مربوط به عبور و مرور کشتیها در دریای سرخ، بهویژه تنگه بابالمندب است که در کنترل جنبش انصارالله (حوثیها) در یمن قرار دارد.
بنا بر این گزارش، شرکت بهرهبردار بندر با کاهش ۸۰ درصدی درآمد در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته روبهرو بوده و اکنون با بحران مالی جدی مواجه است؛ بحرانی که ممکن است به تعطیلی کامل بندر منجر شود.
حوثیها در نبرد پیروز شدند
کالکالیست نوشت: دولت اسرائیل با بندر ایلات همانند یک شرکت خصوصی رفتار میکند که میتوان آن را رها کرد. این نگاه موجب خشم گردانندگان بندر شده است. آنها میگویند که تعطیلی بندر ایلات، یک پیروزی واقعی برای حوثیها است که بدون شلیک حتی یک گلوله، دروازه جنوبی اسرائیل را از کار انداختند.
بر اساس این گزارش، شهرداری ایلات نیز به دلیل پرداختنشدن مالیاتها طی ماههای گذشته، حسابهای بانکی بندر ایلات را مسدود کرده است. اداره بنادر اسرائیل نیز اعلام کرده که فعالیت بندر ایلات از یکشنبه آینده بهطور کامل متوقف خواهد شد، هرچند منابعی در داخل بندر گفتهاند ممکن است این تصمیم چند روز به تأخیر افتد.
خسارات استراتژیک
به گزارش روزنامه کالکالیست، نهاد ملی وضعیت اضطراری اسرائیل هشدار داده که تعطیلی بندر ایلات موجب توقف خدمات قایقهای دریایی، پشتیبانی لجستیکی نیروی دریایی اسرائیل در دریای سرخ، و خدمات فنی به خط لوله انتقال نفت اروپا–آسیا از ایلات به اشکلون خواهد شد. همچنین، صادرات پتاس از دریای مرده به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و تنها از طریق بندر اشدود ممکن خواهد بود که به کاهش بهرهوری و افزایش هزینهها منجر میشود.
خشم در داخل اسرائیل
کالکالیست گزارش داد که بیش از ۵۰ درصد درآمد بندرایلات از تخلیه خودروها تأمین میشود. در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۵۰ هزار خودرو، عمدتاً از شرق آسیا، از طریق این بندر وارد شد. با این وجود، دولت اسرائیل تنها ۱۵ میلیون شِکِل (حدود ۴.۵ میلیون دلار) به بندر کمک کرده که شامل پرداخت بدهی معوقه ۳.۲ میلیون شِکِل نیز میشود. این مبلغ برای ادامه فعالیت بندر کافی نبوده، علیرغم اینکه این بندر بهعنوان یک دارایی راهبردی ملی شناخته میشود.
یکی از مسئولان بندر ایلات به کالکالیست گفت: در دوران کرونا، دولت اسرائیل شرکتهای هواپیمایی و مد را نجات داد. حالا که آنها میلیونها درآمد دارند، ولی دولت اسرائیل جرأت ندارد زیرساختی حیاتی مثل بندر ایلات را حمایت کند.
او افزود: چون بندر ایلات، خصوصی است، فکر میکنند میتوانند آن را به حال خود رها کنند. ما را به حال خود رها کردهاند. این یک پیروزی برای حوثیهاست؛ هم در نبرد نظامی، هم اقتصادی.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما