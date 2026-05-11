به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «محمد اسماعیل کوثری» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با تعیین جایزه دهمیلیون دلاری از سوی دولت آمریکا برای ارائه هرگونه اطلاعات از دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق اظهار داشت: این جنایتکاران وقتی میبینند بزرگمردان جبهه مقاومت همچون شیخ «اکرم الکعبی» در برابرشان ایستادهاند، متوسل به تهدید میشوند؛ که البته غلط میکنند.
وی افزود: دشمنان، گروههای مقاومت اسلامی مانند نُجَباء را که مدافع مظلوماند و قلدریها را برنمیتابند، به تروریسم متهم میکنند. آنها باید بدانند که دوران یکهتازی در دنیا تمام شده و ما میایستیم و بر سرشان میزنیم. البته در عین حال ضرورت دارد که دستاندرکاران ذیربط با تدابیر امنیتی مناسب، در حفظ جان رهبران مقاومت کوشا باشند، زیرا هیچ شرارتی از دشمن بعید نیست.
کوثری با بیان اینکه «من به مجاهدان جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء دستمریزاد و خداقوت میگویم» اضافه کرد: رزمندگان نجباء مردانه وارد میدان شدند و بهترین اقدام را در برابر تجاوزهای رژیم صهیونیستی انجام دادند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: بهلطف خدا گروههای مقاومت از اتحاد و انسجام کافی برخوردارند و هر زمان که صلاح بدانند، با قدرت و شدت بیشتری به پایگاههای آمریکا و اسرائیل در منطقه حمله خواهند کرد.
