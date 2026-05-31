راهپیمایی ۱۰ کیلومتری عید غدیر از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن روز عید غدیر، راهپیمایی ده کیلومتری این روز شریف از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی برگزار می شود.

حجت‌الاسلام تقوی، رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه ولایت گفت: تقارن برگزاری عید غدیر امسال با مناسبت رحلت امام خمینی(س) در ۱۴ خرداد و قیام ۱۵ خرداد بر اهمیت و عظمت برنامه‌های امسال افزوده است.

وی افزود: راهپیمایی ۱۰ کیلومتری از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی در تهران و برگزاری برنامه‌های مشابه در دیگر شهرها تدارک دیده شده است.

برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در حرم مطهر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و سراسر کشور در دستور کار است که این مراسم بخش مهمی از برنامه‌های تقویمی هم‌زمان با دهه امامت و ولایت خواهد بود.

