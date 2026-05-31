به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یوو دالدر، سفیر پیشین آمریکا در ناتو، در گفتوگو با شبکۀ رادیوی NPR استدلال کرد که ایالات متحده با وجود برخورداری از بزرگترین و پیشرفتهترین ارتش جهان، از زمان جنگ ویتنام تا جنگ ایران در اغلب جنگهایی که آغاز کرده، به اهداف سیاسی خود دست نیافته است.
«جنگ بدون هدف سیاسی روشن»
دالدر ریشه این ناکامیها را در برداشت نادرست واشنگتن از مفهوم جنگ دانست. به گفته او، دولتهای آمریکا بارها تصور کردهاند که استفاده گسترده از قدرت نظامی بهتنهایی میتواند اهداف سیاسی مورد نظر را محقق کند، در حالی که تجربه ویتنام، افغانستان، عراق و اکنون ایران نشان داده است که چنین رویکردی نتیجهبخش نبوده است.
بدعهدی ترامپ از توافق هستهای ۲۰۱۵؛ نقطه عطف بحران
دالدر با دفاع از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ گفت این توافق توانایی ایران برای دستیابی به سلاح هستهای را محدود کرده بود. او بیان داشت اگر دولت دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ از این توافق خارج نمیشد، ایران امروز تنها مقادیر محدودی اورانیوم با غنای پایین در اختیار داشت و وضعیت کنونی شکل نمیگرفت.
«فشار نظامی، تهدید هستهای را از بین نبرده است»
وی تصریح کرد که جایگزین کردن توافق هستهای با فشار نظامی نتوانسته تهدید هستهای مورد ادعای آمریکا را برطرف کند. دالدر تصریح کرد ایران اکنون ذخایر بسیار بیشتری از اورانیوم غنیشده در اختیار دارد و این وضعیت نتیجه کنار گذاشتن توافقی است که به گفته او «کارآمد» بوده است.
جنگی که ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد
سفیر پیشین آمریکا در ناتو همچنین هشدار داد که حملات نظامی آمریکا علیه ایران میتواند انگیزه تهران برای حفظ یا توسعه ظرفیتهای هستهای را افزایش دهد. او با اشاره به تجربه اوکراین گفت حملات نظامی اخیر احتمالاً به جای از میان بردن تهدید هستهای، در بلندمدت آن را تشدید خواهد کرد و این ممکن است به مهمترین میراث این جنگ تبدیل شود.
