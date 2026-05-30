به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تحولات اخیر در خاورمیانه، بهویژه جنگ جنایتکارانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، فصل نوینی را در روابط بینالملل و معادلات قدرت در منطقه گشوده است. بهرغم اهداف اعلام شده در ابتدای جنگ که با هدف بهاصطلاح تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران و محدود کردن برنامههای هستهای و موشکی آن آغاز شد، نتایج غیرمنتظرهای حاصل و بهجای تضعیف، منجر به تقویت جایگاه منطقهای ایران شده است. همچنین، پیامدهای این تحولات بر روابط متحدان منطقهای ایالات متحده و چشمانداز نظم جدید ژئوپلیتیکی در جنوب غربی آسیا اثرگذار بوده است.
در این راستا، دیوید پاین، افسر سابق ستاد ارتش ایالات متحده و استراتژیست امنیت ملی این کشور در تشریح ابعاد حملات جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران و موفقیت نیروهای مسلح کشور در پاسخ به این حملات، در گفتوگو با خبرنگار ابنا گفت: وزارت جنگ ایالات متحده ادعا کرده که در ۳۸ روز اول جنگ، در اوج بمبارانهای شدید، ۱۳۶۰۰ هدف ایرانی را مورد حمله قرار داده و پدافند هوایی و موشکی ایران چندان در مقابله با این حملات مؤثر نبوده است. با این حال، آنچه تعجبآور است، اینکه حملات هوایی و موشکی ایالات متحده چقدر ناکارآمد بودهاند.
ادعاهای بیاساس کاخ سفید مبنی بر اینکه قابلیتهای نظامی ایران
اطلاعات ایالات متحده ارزیابی کرده که ایران ۷۰ درصد از موشکهای بالستیک و کروز، دو سوم نیروی هوایی، ۶۰ درصد از شناورهای نیروی دریایی سپاه، ۹۰ درصد از تأسیسات زیرزمینی پرتاب موشک و تولید موشک و ۹۱ درصد از پایگاههای موشکی ضد کشتی دفاع ساحلی خود را حفظ کرده است. این اطلاعات همچنین نشان میدهد که ایران توانسته است تولید موشک و پهپاد خود را با سرعتی بسیار سریعتر از آنچه ایالات متحده انتظار داشت، احیا کند. این ارزیابی کاملا با ادعاهای کاخ سفید مبنی بر اینکه قابلیتهای نظامی ایران ۸۵ تا ۱۰۰ درصد کاهش یافته است، در تضاد است.
وی همچنین ادامه داد: ایران در استفاده از یک ماهواره شناسایی نظامی چینی - TEE-01B - که به ایران هدیه داده شده بود، برای ارائه اطلاعات هدفگیری تهاجمی جهت نابودی چندین دارایی نظامی ایالات متحده، موفق عمل کرد. این امر عملا تمام موشکها و پهپادهای ایران را که توسط نیروهای متخاصم سرنگون نشدند، قادر ساخت تا با دقت به اهداف مورد نظر خود اصابت کنند. همچنین ایران این امکان را پیدا کرد که ۱۳ تا ۱۶ پایگاه نظامی ایالات متحده را در منطقه خلیج فارس نابود یا غیرقابل استفاده کند که اکثر آنها بعید است هرگز بازسازی شوند.
پیروزی ایران در جنگ فرسایشی موشکی و پهپادی
پاین ادامه داد: ایران در جنگ فرسایشی موشکی و پهپادی پیروز شده است، به این معنی که ایالات متحده زرادخانه موشکهای تهاجمی و دفاعی متعارف خود را با سرعتی بسیار سریعتر از ایران استفاده کرده است. ایالات متحده تقریباً ۵۵ درصد از کل زرادخانه موشکهای دوربرد خود را حفظ کرده است، در حالی که این رقم برای ایران ۷۰ درصد است. واقعیت این است که ایران ذخایر موشکی بسیار بزرگتری نسبت به ایالات متحده دارد و تنها حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد از موشکهای خود را در طول جنگ استفاده کرده و ۱۵ تا ۱۶ درصد دیگر نیز توسط حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل از بین رفته است.
وی تاکید کرد: آنچه نیروی نظامی ایران توانسته از آن جلوگیری کند، هرگونه تلاش معنادار نیروی دریایی ایالات متحده برای بازپسگیری کنترل تنگه هرمز و خلیج فارس است. اطلاعات ایالات متحده گزارش میدهد که نیروی دریایی سپاه پاسداران هزاران قایق موشکانداز سریع مسلح به موشکهای کروز ضد کشتی کوتاهبرد و هزاران موشک و پهپاد ضد کشتی را در اختیار دارد که میتوانند برای غرق کردن کشتیهای جنگی نیروی دریایی ایالات متحده در مجاورت تنگه هرمز و خلیج فارس مورد استفاده قرار گیرند. این بدان معناست که ایران به قدرت غالب در منطقه خلیج فارس تبدیل شده است و کشتیهای جنگی ایالات متحده ممکن است هرگز برای بازگشت به خلیج فارس تلاش نکنند.
ناکامی آمریکا در دستیابی به اهداف
این افسر سابق ارتش آمریکا تصریح کرد: ایالات متحده در دستیابی به هیچ یک از اهداف جنگی خود موفق نبوده است؛ در حالی که ایالات متحده و اسرائیل پنجاه تن از رهبران سیاسی و شاید دهها فرمانده نظامی ایران را ترور کردند، اسلامگرایان ایران همچنان کاملا در قدرت هستند و جنگ بیدلیل ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران و حملات بمباران باعث شده است که شهروندان ایران از نظام علیه آنها حمایت کنند، برنامه هستهای ایران دست نخورده باقی مانده و به طور قابل توجهی تضعیف نشده است. موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و هواپیماهای بدون سرنشین آن همچنان قوی و قادر به جلوگیری از حملات نظامی آینده ایالات متحده و اسرائیل هستند. قدرت نظامی ایران همچنان به طور کامل حفظ شده است. بیشتر نیروی هوایی ایران از جنگ جان سالم به در برده است. ایران یازده فروند از جنگندههای اصلی سطحی خود و شاید چند فروند از زیردریاییهای خود را از دست داد، بنابراین شاید این بزرگترین موفقیت نظامی ایالات متحده بود. به طور خلاصه، جنگ ترامپ علیه ایران به تقویت نظام اسلامی ایران و افزایش جایگاه قدرت منطقهای آن کمک کرده است، در حالی که ارتش آن تضعیف نشده است.
جنایت جنگی مدرسه میناب!
وی درباره جنایت حمله موشکی به مدرسه میناب گفت: تحقیقات اولیه وزارت جنگ آمریکا نشان داد که حمله موشکی تاماهاک آمریکا عامل شهادت ۱۶۵ غیرنظامی در یک مدرسه ابتدایی ایرانی بوده که بیشتر آنها دختران ایرانی بودند. با این حال، نتایج تحقیقات نهایی هنوز منتشر نشده است. دولت ترامپ از عذرخواهی بهخاطر حمله به غیرنظامیان بیگناه ایرانی خودداری کرده و ما نمیتوانیم مشخص کنیم که آیا این حمله عمدی بوده یا خیر. این احتمال وجود دارد که این حمله تقصیر برنامهنویسی هوش مصنوعی آمریکا بوده باشد. با این حال، اگر این یک حمله عمدی بوده باشد، مطمئنا جنایت جنگی بوده که توسط ایالات متحده انجام شده است و باید توسط رهبران این کشور و جهان محکوم شود.
نظم منطقهای به نفع ایران تغییر کرده است
پاین درباره شکلگیری نظم نوین در منطقه پس از جنگ اخیر گفت: بله، همان طور که در آغاز جنگ پیشبینی کردم، نظم منطقهای به نفع ایران تغییر کرده است. با نابودی اکثر پایگاههای نظامی امریکا در منطقه خلیج فارس توسط ایران، ایالات متحده باید خود را با آیندهای وفق دهد که در آن دیگر حضور نظامی غالب در منطقه نخواهد بود. متحدان خلیجی آمریکا اکنون انگیزه خواهند داشت تا سیاست همزیستی مسالمتآمیز و همکاری با ایران را دنبال کنند و شاید همکاری امنیتی خود با ایالات متحده را تا حد زیادی کاهش دهند تا اطمینان حاصل شود که ایران دوباره به زیرساختهای انرژی آنها حمله نخواهد کرد.
وی افزود؛ اساساً، قرار است اسرائیل همچنان هژمون منطقهای در غرب خاورمیانه باقی بماند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به هژمونهای منطقهای مشترک جدید در مرکز و شرق خاورمیانه تبدیل شدهاند. بنا بر گزارشها، بیبی نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ترکیه، یک کشور عضو ناتو، را به عنوان تنها قدرت مستقل باقیمانده در غرب خاورمیانه، هدف بعدی خود میداند، اما بسیار بعید است که ایالات متحده از هرگونه حمله نظامی اسرائیل علیه آن حمایت کند، زیرا ترکیه یک کشور عضو ناتو است.
این کارشناس استراتژیست ادامه داد: این نظم جهانی جدید منطقهای جنوب غربی آسیا لزوماً با استراتژی امنیت ملی و استراتژی دفاع ملی برجستهای که ماهها پیش توسط دولت ترامپ منتشر شد، در تضاد نیست. آنها خواستار خروج بخشی از نیروهای نظامی ایالات متحده از اروپا و خاورمیانه برای تمرکز مجدد بر نیمکره غربی و تا حد کمتری غرب اقیانوس آرام شدند و از اسرائیل خواستند که رهبری مقابله با ایران در خاورمیانه را بدون هیچ گونه دخالت مستقیم نظامی ایالات متحده به دست گیرد.
جنگ غیرضروری با ایران
وی گفت: تصمیم کاخ سفید برای شروع یک جنگ بیدلیل با جمهوری اسلامی ایران، انحراف بزرگی از استراتژی امنیت ملی اعلامشده آن بود و باید با یک بازتنظیم استراتژیک نظامی ایالات متحده که عملاً تمام نیروهای نظامی کشور را از اروپا و خاورمیانه خارج میکند تا بر تهدیدات فوریتر برای امنیت ملی ایالات متحده تمرکز کند، اصلاح شود. حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه به همراه اتحاد آن با اسرائیل بود که واشنگتن را به یک جنگ غیرضروری با ایران کشاند، جنگی که در غیر این صورت کاملا امکان جلوگیری از آن وجود داشت . برای امنیت ملی ایالات متحده بسیار مهم است که اطمینان حاصل کنیم که کشور هرگز دوباره تحت فشار قرار نمیگیرد تا در جنگهای اسرائیل در خاورمیانه شرکت کند، زیرا این جنگها به عنوان یک عامل خطرناک برای اقتصاد ایالات متحده و از همه مهمتر، قدرت نظامی متعارف آن عمل کرده و توانایی ما را در جلوگیری از تجاوز بالقوه چین در غرب اقیانوس آرام تضعیف کرده است.
توافق و منافع امنیت ملی ایالات متحده!
وی درباره مفاد توافق احتمالی میان ایران و آمریکا و امکان یا عدم امکان اعتماد به تعهدات شخص رییس جمهور ایالات متحده گفت: رئیس جمهور، ترامپ اعلام کرده است که محاصره دریایی ایالات متحده را لغو میکند، زیرا آمریکا و ایران در آستانه امضای تفاهمنامه آتشبس ۶۰ روزه هستند. مفاد این توافقنامه این است که ایران تنگه هرمز را دوباره باز کند و ترافیک از طریق تنگه را ظرف سی روز به سطح قبل از جنگ بازگرداند. ایالات متحده و ایران با نوعی پیمان عدم تجاوز موافقت خواهند کرد. جنگ در تمام جبههها از جمله لبنان پایان خواهد یافت. تصمیم اسرائیل برای گسترش اشغال نظامی غزه از ۶۰ به ۷۰ درصد، بهعنوان بخشی از این توافقنامه مطرح نشده است.
وی افزود: طبق این مفاد، ایالات متحده اندکی پس از امضای توافق، ۶ تا ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران را آزاد خواهد کرد و تحریمهای ایالات متحده بر نفت و گاز ایران را لغو خواهد کرد. بنا بر گزارشها، ایران متعهد شده است که ۱۰۰۰ پوند اورانیوم غنیشده خود را رقیق کند و با توقف ده ساله غنیسازی هستهای موافقت کند. دولت ترامپ همچنین در حال بررسی یک صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری برای تأمین مالی بازسازی زیرساختهای حیاتی و اماکن غیرنظامی ایران است که در طول جنگ توسط ایالات متحده و اسرائیل آسیب دیده یا تخریب شدهاند، که به نظر میرسد نوعی غرامت باشد. در مجموع، توافق آتشبس یک پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران است، اما من همچنین ارزیابی میکنم که این توافق، منافع امنیت ملی ایالات متحده را نیز در پایان دادن به این جنگ غیرضروری پیش میبرد.
ترامپ به توافق نیاز دارد
پاین گفت: قابل درک است که رهبران ایران اعتماد کمی به ترامپ برای پایبندی به هرگونه توافق صلح دارند یا اصلا اعتمادی ندارند. با این حال، ترامپ به دلیل فشارهای سیاسی و اقتصادی داخلی و همچنین نیاز ارتش آمریکا به بازسازی ذخایر موشکی فرسوده خود، انگیزه انجام این کار را دارد، بنابراین من ارزیابی میکنم که او احتمالاً به هرگونه توافق صلح با ایران که ایالات متحده با آن موافقت کند، پایبند خواهد بود. تا زمانی که ایالات متحده در رابطه با محدود کردن برنامه تسلیحات هستهای خود به توافق نهایی با ایران برسد که برای کاخ سفید قابل قبول باشد، من معتقدم که احتمال حملات نظامی آینده ایالات متحده به ایران بسیار کاهش خواهد یافت.
توانایی نظامی آمریکا بهشدت تضعیف شده است
وی ادامه داد: توانایی ایالات متحده برای جلوگیری از حملات موشکی آینده ایران و اعمال سلطه بر همسایگانش و مهمتر از همه، جلوگیری از حفظ کنترل تنگه هرمز و خلیج فارس توسط ایران برای دهههای آینده به شدت تضعیف شده است. ایران ممکن است بتواند با تهدید به بستن مجدد تنگه هرمز، به طور مؤثر از حملات نظامی آینده ایالات متحده جلوگیری کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که ایالات متحده و ایران همچنان دشمن یکدیگر باقی بمانند. همه ما باید به درگاه خدا دعا کنیم که این توافق صلح نهایی شود و همه طرفها به آن احترام بگذارند تا ایالات متحده و ایران بتوانند در آینده در صلح زندگی کنند و این جنگ ناگوار را پشت سر بگذارند، زیرا ما تلاشهای مشترک و سودمند متقابل را برای عادیسازی روابط دیپلماتیک و تجاری ایالات متحده و ایران دنبال میکنیم.
