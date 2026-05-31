به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش شبکه «ای‌بی‌سی‌نیوز»، استفاده گسترده از تسلیحات پیشرفته در این نبرد، ضربه سنگینی به موجودی ارتش آمریکا زده است. برای نمونه، بیش از هزار موشک «توماهوک» شلیک شده که بازتولید آن تا سال ۲۰۳۰ طول می‌کشد. همچنین، جایگزینی ۲۹۰ موشک سامانه «تاد» و بیش از هزار موشک پاتریوت نیز حداقل تا پایان سال ۲۰۲۹ زمان می‌برد و زنجیره تأمین فعلی پاسخگوی این حجم از نیاز نیست.

کارشناسان تأکید دارند که مشکل اصلی صرفاً پول نیست؛ بلکه ظرفیت محدود کارخانه‌های اسلحه‌سازی و گلوگاه‌های صنعتی است که اجازه نمی‌دهد با تزریق بودجه، تولید را سریع‌تر انجام داد. این وضعیت باعث شده است که حتی با وجود ثروت نظامی عظیم، توان عملیاتی آمریکا برای خروج از این بحرانِ فرسایشی با موانع جدی روبرو باشد.

در نهایت، این شکاف ایجادشده، نگرانی‌های عمیقی را در بدنه نظامی آمریکا ایجاد کرده است. فرماندهان نگرانند که تداوم این وضعیت، آمادگی رزمی آن‌ها را در سطح جهانی کاهش دهد و با توجه به ضعف زرادخانه در جنگ‌های طولانی‌مدت، مدل دفاعی فعلی آمریکا برای رویارویی همزمان در چند جبهه ناتوان باشد.

