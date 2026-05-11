به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این روزنامه ژاپنی در گزارشی با عنوان «امپریالیسم آمریکا به تجاوز علیه ایران ادامه می‌دهد» نوشت با گذشت بیش از دو ماه از آغاز درگیری‌ها، آمریکا و اسرائیل نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر خود دست یابند و شرایط برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه برای واشنگتن دشوارتر شده است. در این گزارش ادعا شده توان عملیاتی حملات آمریکا کاهش یافته و هزینه‌های سنگینی بر این کشور تحمیل شده است.

در ادامه گزارش آمده است که مذاکرات انجام‌شده در ماه آوریل بدون نتیجه پایان یافت و ایران با وجود حملات و فشارها، همچنان بر مطالبات خود از جمله توقف جنگ، رفع محدودیت‌ها در تنگه هرمز، دریافت تضمین برای جلوگیری از تکرار حملات و جبران خسارت‌ها تأکید دارد. این روزنامه همچنین به افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه و اعزام نیروها و تجهیزات جدید به خلیج فارس اشاره کرده است.

این رسانه ژاپنی با اشاره به تنش‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز، از تلاش آمریکا برای تشکیل ائتلافی با مشارکت برخی کشورهای هم‌پیمان خود از جمله ژاپن، کره جنوبی و استرالیا سخن گفته و نوشته است که واشنگتن از تحولات اخیر به‌عنوان زمینه‌ای برای گسترش حضور نظامی خود استفاده می‌کند.

در بخش پایانی این مطلب، نویسنده با نگاهی انتقادی نسبت به سیاست‌های آمریکا تأکید کرده است که درگیری‌های جاری به نوعی مقابله با «امپریالیسم» تعبیر می‌شود و از مردم جهان خواسته در برابر جنگ و گسترش خشونت سکوت نکنند. این گزارش همچنین بر حمایت از مردم ایران و ملت‌های منطقه تأکید کرده است.

