اهانت نظامیان صهیونیست به تمثال مریم مقدس در جنوب لبنان + تصویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نظامیان صهیونیست در اقدامی جدید به مقدسات مسیحیان و مسلمانان در جنوب لبنان اهانت کردند.



طبق گزارش منابع عربی و تصاویر منتشر شده از این حکایت د ارد که سربازان ارتش اسرائیل به حضرت مریم(س) در جنوب لبنان اهانت کرده‌اند.



بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یک نظامی صهیونیست سیگاری را در دهان مجسمه مریم مقدس(س) قرار می‌دهد که توهینی آشکار به نمادها مسیحیان و مقدسات سایر ادیان است .



پیش از این، تخریب مجسمه عیسی مسیح(ع) و همچنین تخریب تمثالی از مریم مقدس(س) با واکنش‌های شدیدی از سوی مسیحیان، مسلمانان و پیروان سایر ادیان در جهان مواجه شده بود.

