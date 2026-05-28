هشدار رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان نسبت به بازگشت منازعات ویرانگر

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، در حاشیه برگزاری مراسم عید سعید قربان در ترکیه، با صدور پیامی به تشریح دیدگاههای خود درباره فرآیندهای سیاسی و چالشهای امنیتی پیش روی افغانستان پرداخت.
محقق با توصیف عید قربان به عنوان تجلی «ایثار و مبارزه با نفس»، تصویری نگرانکننده از وضعیت جاری کشور ترسیم کرد.
وی با اشاره به فقدان نشانههای روشن برای بهبود شاخصهای اقتصادی و امنیتی، هشدار داد که نادیده گرفتن واقعیتهای اجتماعی میتواند افغانستان را بار دیگر در آستانه «جنگهای داخلی و اختلافات ویرانگر» قرار دهد.
از نگاه او، ثبات فعلی شکننده بوده و بدون زیرساختهای سیاسی مستحکم، احتمال فروپاشی آن دور از ذهن نیست.
رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، کلید عبور از این انسداد تاریخی را در «تفاهم ملی» جستجو کرد.
وی صراحتاً تأکید ورزید که صلح تنها زمانی از حالت یک «آرزوی انتزاعی» خارج میشود که حکومتی فراگیر، با حضور عادلانه تمامی اقوام، مذاهب و جریانهای سیاسی شکل بگیرد.
محقق از نیروهای حاکم و جریانهای سیاسی خواست تا با ترجیح دادن «منافع ملی» بر «منافع گروهی و قومی»، وارد فرایند مذاکراتی شوند که خروجی آن مسئولانه و مورد پذیرش همگان باشد.
این مقام سیاسی که پس از تحولات سال ۲۰۲۱ در خارج از کشور بهسر میبرد، پس از اقامه نماز عید، در دیداری عیدانه با جمعی از مهاجران افغانستانی مقیم ترکیه، از نزدیک در جریان چالشها و دغدغههای آنان قرار گرفت.
تحلیلگران معتقدند تأکید مکرر محقق بر واژه «مذاکرات معنادار»، سیگنالی به جامعه جهانی و کابل است که اپوزیسیون سیاسی خارجنشین همچنان بر مدل «تقسیم قدرت ساختاری» به عنوان تنها راهکار صلح بلندمدت پافشاری میکند.
