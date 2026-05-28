به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت همسر گرامی علامه سید ساجد علی نقوی، آیتالله رمضانی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با صدور پیامی این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند و بزرگوار سماحة العلامة جناب آقای سید ساجد علی نقوی دامت برکاته
نماینده محترم ولی فقیه و عضو محترم شورایعالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام
سلام علیکم
درگذشت همسر گرامیتان را به جنابعالی، فرزندان و سایر بازماندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفرت و علوّ درجات و برای جنابعالی و همه وابستگان صبری جمیل و اجری جزیل مسئلت دارم.
و إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ.
پایان پیام
