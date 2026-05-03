به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی گلوبس در گزارشی نوشت: جامعه اسرائیل بیش از هر زمان دیگری شاهد جرم و جنایت است. اطلاعات منتشرشده از سوی شورای داخلی ایمنی کودکان و آمار رسمی نیروهای پلیس نشان می‌دهد میزان ارتکاب خشونت‌های شدید از سوی افراد زیر سن قانونی طی سال‌های اخیر ۱۵۰ درصد رشد داشته است.

این نشریه می‌افزاید: این آمارها به افزایش تعداد پرونده‌های جنایی باز متعلق به افراد زیر سن قانونی اشاره دارند. تحلیلگران این اوضاع آشفته را نتیجه نبود چارچوب‌های آموزشی، کمبود حمایت‌های مالی مختص جوانان و برنامه‌های بازپروی می‌دانند.

گلوبس اضافه کرده است: میزان جرایم مربوط به قتل طی سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ یک رکورد در این خصوص ثبت شده است.

