خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: در سوره آلعمران حضرت زکریا اول ضعف خود را بیان کرده (من پیر شدم و خانمم نازاست) ولی در سوره مریم اول عاقر بودن زنش را بیان کرده (زنم نازا و من پیرم) بعد ضعف خودش را. آیا این تفاوت در تعبیر، نکته خاصی دارد یا صرفاً تفنن در عبارت است؟
پاسخ:
حضرت زکریا علیهالسلام به سن پیری رسیده بود، اما به جهت اینکه همسرش نازا بود، فرزندی نداشت. حضرت امیدی به فرزندارشدن نداشت تا اینکه کفالت حضرت مریم علیهاالسلام را قبول کرد و وقتی داخل محرابی که حضرت مریم در آن عبادت میکرد، میشد میوههایی را میدید که اصلاً فصل آنها نبود. وقتی از حضرت مریم پرسید این میوهها از کجاست؟ مریم پاسخ داد: از جانب خداست و او هرکه را بخواهد روزی میدهد. حضرت زکریا وقتی این لطف خدا به حضرت مریم را دید، از خدا خواست که به او نیز ذریهای بدهد. خدا دعای او را مستجاب کرد و فرشتهها را بهسوی او فرستاد و آنان به او مژده دادند که بهزودی دارای پسری به نام یحیی خواهی شد. حضرت زکریا هنگام شنیدن این مژده با اشاره به پیری خود و نازایی همسرش شدت تعجب خود را از این لطف الهی اظهار کرد. (۱) این سخن حضرت زکریا در دو جای قرآن آمده است که البته باهم تفاوت دارند. در سوره آلعمران نخست به پیری خود و سپس نازایی همسرش اشاره کرده است و در سوره مریم نخست به نازایی همسرش و سپس به پیری خود اشاره میکند:
«قٰالَ رَبِّ أَنّٰی یَکُونُ لِی غُلاٰمٌ وَ قَدْ بَلَغَنِیَ اَلْکِبَرُ وَ اِمْرَأَتِی عٰاقِرٌ ...؛ (۲)
گفت: پروردگارا! چگونه برای من پسری خواهد بود، درحالیکه پیری به من رسیده و همسرم نازاست؟ ... .»
«قٰالَ رَبِّ أَنّٰی یَکُونُ لِی غُلاٰمٌ وَ کٰانَتِ اِمْرَأَتِی عٰاقِراً وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ اَلْکِبَرِ عِتِیًّا؛ (۳)
گفت: پروردگارا! چگونه برایم پسری خواهد بود درحالیکه همسرم نازا بوده است و خود نیز از پیری به فرتوتی رسیدهام!؟»
در این نوشتار میخواهیم علت این تفاوت را بررسی کنیم.
آیات مشابه
برخی از آیات قرآن که درباره یک موضوع هستند، افزون بر شباهت معنوی از جهت الفاظ نیز بسیار به هم شبیه هستند و فقط اختلاف یا اختلافات جزئی و اندکی بین آنها است. از این آیات با عنوان «آیات مشابه» یا «آیات مشتبه» یاد میشود. با توجه به الهی بودن قرآن و حکیم بودن خداوند، این اختلاف یا اختلافها اگر بهخاطر اموری همچون رعایت فاصله یا وزن آیات نباشد، بر اساس حکمتی است. برخی از دانشمندان مسلمان درباره این آیات کتابهای خاصی را تألیف و به حکمت تفاوت آیات مشابه باهم اشاره کردهاند. (۴) به باور برخی خداوند در قرآن در موارد مختلفی موضوعات واحدی را در شکلهای متفاوتی نقل کرده تا بگوید بشر از آوردن همه آن شکلهای مختلف عاجز است و عجز او اختصاصی به یک شکل خاص ندارد. (۵)
فاصله در قرآن
«فاصله» اسم فاعل از ریشه «فصل»، به معنای چیزی است که با جدا کردن دو قسمت از یکدیگر باعث تمیز و آشکار شدن آنها از هم میشود. در اصطلاح قرآنی تعاریف متعددی برای فاصله بیان شده است. برخی آن را حروف همگون پایان آیات میدانند؛ برخی دیگر آن را به آخر آیه تعریف کردهاند، بدون اینکه مشخص کنند منظور حرف، واژه یا جمله آخر آیه است. زرکشی و سیوطی فاصله را به کلمه آخر آیه تعریف کردهاند که مانند قافیه در شعر یا سجع در نثر، آهنگ خاصی به آیات میبخشد. فاصله بر سه گونه است: ۱. حرف فاصله، ۲. کلمه فاصله و ۳. جمله فاصله؛ مثلاً در آیه بیستم سوره بقره که با جمله ﴿إِنَّ اَللّٰهَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ﴾ پایان یافته، «راء» حرف فاصله، «قدیر» کلمه فاصله و ﴿إِنَّ اَللّٰهَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ﴾ جمله فاصله است. (۶)
اهتمام خداوند در قرآن به رعایت فاصله
فاصله یکی از زیباییهای قرآن و محاسن لفظی آن است و به همین دلیل، شاهد این هستیم که خداوند در قرآن به حفظ فاصله اهتمام دارد و از روشهای مختلفی برای حفظ فاصله استفاده کرده است. (۷) برای نمونه، برای حفظ فاصله آیات گاه اقدام به تأخر و تقدم برخی از مطالب کرده است. برای نمونه به این دو آیه نگاه کنید:
«فَأُلْقِیَ اَلسَّحَرَهُ سُجَّداً قٰالُوا آمَنّٰا بِرَبِّ هٰارُونَ وَ مُوسی؛ (۸)
پس جادوگران سجدهکنان به رو درافتادند و گفتند: ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم.»
«فَأُلْقِیَ اَلسَّحَرَهُ سٰاجِدِینَ * قٰالُوا آمَنّٰا بِرَبِّ اَلْعٰالَمِینَ * رَبِّ مُوسیٰ وَ هٰارُونَ؛ (۹)
پس جادوگران به سجده افتادند. گفتند: ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم، پروردگار موسی و هارون.»
چرا در آیه ۷۰ سوره طه اول هارون و سپس موسی آمده اما در آیه ۴۸ سوره شعراء اول موسی و سپس هارون آمده است؟ البته مطلب سوره شعرا عجیب نیست؛ چراکه مقام حضرت موسی علیهالسلام برتر از حضرت هارون علیهالسلام و اصل، تقدم نام موسی بر هارون بوده و آنچه عجیب است تقدم نام هارون بر موسی است. با بررسی فاصله آیات قبل و بعد این دو آیه، پاسخ چنین است: فاصله آیات سوره طه «الف مقصوره» است؛ ازایتروخداوند برای حفظ این فاصله اول به هارون و سپس به موسی اشاره کرده تا آیه با «الف مقصوره» ختم شود و فاصله سوره حفظ شود؛ اما فاصله سوره شعراء دو حرف «نون» و «میم» است و خدا همان چیزی که مقتضای اصل بوده یعنی تقدم نام موسی بر هارون را رعایت کرده است. (۱۰)
چرایی تقدم و تأخیر پیری و نازایی
در رابطه با سخن حضرت زکریا نیز به باور برخی علت تقدم و تأخر پیری و نازایی، رعایت فاصله در سوره مریم باشد. فاصله اصلی سوره مریم الف یا تنوین فتحه است که در حالت وقف تبدیل به صدای «الف» میشود: زکریا، خفیاً، شقیاً، ولیاً، رضیاً، سمیاً و ... البته حرف فاصله آیات ۳۴ تا ۴۰ این سوره دو حرف «نون» و «میم» است. اگر قرار بود سخن حضرت زکریا در سوره آلعمران در سوره مریم تکرار شود، شاهد حرف فاصله سوم «را» میبودیم و فاصله آیات آغازین این سوره که همگی الف است، به هم میخورد. (۱۱)
نتیجه:
در علوم قرآنی به آیاتی که با سبک و کلمات یکسانی که ناقل معنایی واحد هستند، اما تفاوتهای کوچکی همچون تقدم و تأخیر برخی از کلمات و ... بین آنها وجود دارد، آیات مشابه میگویند. درباره چرایی این تفاوتها کتابهای مختلفی نوشته شده است. به باور قرآنپژوهان ازآنجاکه قرآن از سوی خداوند حکیم نازل شده، این تفاوتها بدون دلیل نبوده است. البته این دلیل لزوماً به معنای آیات برنمیگردد و گاه اموری لفظی همچون رعایت فاصله آیات دلیل این تفاوتها بوده است. چنانکه سخن حضرت زکریا پس از شنیدن بشارت تولد حضرت یحیی در دو جای قرآن نقل شده است. در یکجا حضرت اول به پیری خود و سپس به نازایی همسرش اشاره میکند و در جای دیگر اول به نازایی همسرش و سپس به پیری خودش. به نظر میرسد علت این تقدم رعایت فاصله سوره مریم باشد؛ چراکه اگر قرار بود سخن حضرت زکریا در سوره آلعمران عیناً در سوره مریم تکرار شود، فاصله آیات آغازین این سوره به هم میخورد.
