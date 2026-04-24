به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ بدون موافقت کنگره، جنگ علیه ایران را آغاز کرد و دولت او این اقدام را عملیات نظامی نامید؛ اقدامی در چارچوب التزام به قانون اساسی آمریکا که اعلام جنگ را بهطور مطلق در اختیار قانونگذاران قرار داده است. در مقابل، رئیسجمهور آمریکا بهعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، اختیار انجام حملات محدود و فوری برای حفاظت از منافع آمریکا را بدون مجوز قبلی دارد، اما این اختیار طبق قانون اختیارات جنگ محدود شده است؛ قانونی که مدت عملیات نظامی بدون موافقت کنگره را ۶۰ روز تعیین میکند و ۳۰ روز اضافی نیز برای خروج نیروها در نظر گرفته است.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید» در دهه ۱۹۷۰، جمهوریخواهان و دموکراتها در کنگره آمریکا با یکدیگر متحد شدند تا قانون اختیارات جنگ را تصویب کنند که تلاشی برای بازپسگیری اختیارات قانونگذاری در جنگهای خارجی آمریکا بود، پس از آنکه رؤسایجمهور لیندون جانسون و ریچارد نیکسون، قانوانگذاران آمریکایی را فریب داده و دو جنگ مخفیانه علیه دو کشور بیطرف به راه انداختند، جنگ علیه لائوس که از ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۳ ادامه داشت و جنگ علیه کامبوج که از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳ جریان داشت. در آن زمان، سوابق رسمی پروازها جعل شده بود تا نشان دهد بمبارانها در ویتنام جنوبی و نه در کامبوج انجام میشود. نیکسون با استفاده از حق وتو با این قانون مخالفت کرد، اما در اقدامی نادر، جمهوریخواهان به دموکراتها پیوستند و با ۷۵ رأی در برابر ۱۸ رأی وتوی او را شکستند و قانون بدون امضای رئیسجمهور آمریکا، اجرایی شد.
با وجود آنکه جنگ آمریکا علیه ایران عملاً از ۲۸ فوریه آغاز شد، ترامپ تا دوم مارس بهطور رسمی کنگره را از این عملیات مطلع نکرد؛ تاریخی که مهلت ۶۰ روزه از آن محاسبه میشود و در اول ماه مه پایان مییابد. این بدان معناست که طی روزهای آینده ترامپ با چند گزینه روبهرو خواهد بود که یا درخواست مجوز استفاده از نیروی نظامی کند یا کنگره آمریکا رسماً اعلان جنگ علیه ایران، دهد؛ دو گزینهای که تاکنون از سوی قانونگذاران بعید به نظر میرسد. گزینه دیگر، تمدید ۳۰ روزه اضافی است، مشروط بر آنکه رئیسجمهور آمریکا بهصورت کتبی به کنگره ثابت کند این تمدید برای خروج امن نیروهای آمریکایی ضروری است.
این تمدید به رئیسجمهور اجازه ادامه حملات نظامی علیه ایران را نمیدهد، اما رؤسایجمهور آمریکا سابقه عبور از این قانون را دارند. آخرین نمونه، باراک اوباما بود که در سال ۲۰۱۱ حملات به لیبی را بیش از ۶۰ روز بدون مجوز ادامه داد و استدلال کرد بمباران هوایی و حملات پهپادی طبق تعریف قانون، اقدامات خصمانه محسوب نمیشوند، زیرا نیروهای آمریکایی در عملیات زمینی مشارکت نداشتند.
تا این لحظه، ترامپ تقریباً کنترل کامل اعضای حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار دارد، اما شماری از آنان اشاره کردهاند که از ادامه حملات پس از پایان مهلت ۶۰ روزه حمایت نخواهند کرد. «جان کرتیس» سناتور جمهوریخواه در یادداشتی نوشت از هیچ اقدام نظامی که فراتر از این مهلت بدون موافقت کنگره ادامه یابد حمایت نخواهد کرد. در همین حال، دموکراتها همچنان با ارائه طرحهایی برای توقف جنگ، جمهوریخواهان را تحت فشار قرار میدهند تا پیش از انتخابات میاندورهای نوامبر موضع خود را روشن کنند.
مشخص نیست جمهوریخواهان حاضر شوند مجوز ادامه جنگ علیه ایران را به ترامپ بدهند؛ بهویژه اگر این تصمیم بر شانس پیروزی آنان در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا تأثیر منفی بگذارد، آن هم در شرایطی که نارضایتی شهروندان آمریکایی از افزایش قیمت سوخت - که تحت تأثیر این حملات تشدید شده - رو به افزایش است. برخی چهرهها، از جمله «برایان ماسک» رئیس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، تلویحاً گفتهاند رأیگیری بعدی ممکن است متفاوت باشد که اشارهای به احتمال همراهی برخی جمهوریخواهان با دموکراتها برای توقف جنگ دارد.
جمهوریخواهان در پی مجوز جنگ برای ترامپ
در حالی که برخی قانونگذاران جمهوریخواه میکوشند برای حمایت از ترامپ مجوزی از کنگره جهت ادامه جنگ علیه ایران تهیه کنند، شانس موفقیت آنان بسیار اندک به نظر میرسد؛ زیرا دموکراتها در مخالفت با این جنگ متحد شدهاند.
سناتور «لیزا مورکوفسکی» جمهوریخواه از ایالت آلاسکا، گفت که با گروهی از سناتورها روی تدوین مجوز رسمی استفاده از نیروی نظامی علیه ایران کار میکند، اما هنوز طرحی ارائه نکرده است.
انتظار میرود دولت ترامپ همان استدلالهایی را مطرح کند که دولت اوباما در زمان حملات به لیبی به کار برد؛ استدلالهایی که آن زمان خشم قانونگذاران آمریکایی را برانگیخت. با این حال، نادیده گرفتن قانون در شرایط فعلی میتواند برای حزب جمهوریخواه دردسر سیاسی ایجاد کند، زیرا جنگ با ایران در افکار عمومی آمریکا محبوب نیست و در آستانه انتخابات میاندورهای، هزینه اقتصادی بالایی بر دوش آنان میگذارد. ترامپ اخیرا گفته بود که انتخابات میاندورهای هیچ فشاری برای پایان دادن به جنگ علیه ایران بر او وارد نمیکند.
از زمان تصویب قانون اختیارات جنگ در آمریکا در سال ۱۹۷۳، رؤسایجمهور این کشور بیش از ۱۳۲ گزارش به کنگره آمریکا ارائه کردهاند که شامل عملیات انتقال هوایی در کامبوج در سال ۱۹۷۵، مشارکت نیروها در بیروت بین سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۳، جنگ ۱۹۹۱، جنگ عراق در ۲۰۰۳ و جنگ افغانستان در ۲۰۰۱ بوده است.
با این حال، قدرت اجرایی این قانون بهمرور تضعیف شد و رؤسایجمهور جمهوریخواه و دموکرات با استفاده از خلأهای قانونی، آن را تا حد زیادی بیاثر کردند. در این میان، اعضای کنگره آمریکا از حزب رئیسجمهور نیز معمولاً از تخلفات او چشمپوشی کردهاند. رؤسایجمهور از نبود تعریف دقیق برای اصطلاح اقدامات خصمانه سوءاستفاده کرده و حملات هوایی و عملیات پهپادی را مشمول این عنوان ندانستهاند؛ در نتیجه، خود را ملزم به اطلاعرسانی به کنگره و رعایت مهلت ۶۰ روزه ندانستهاند.
