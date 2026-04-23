آسیب های روابط خارج از ضابطه دختر و پسر

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: صحبت کردن مرد با زن نامحرم اگر با قصد لذت و شهوت نباشد، مانعی ندارد، ولی روابط دختر و پسری که نامحرم هستند و نگاه کردن یا صحبت نمودن آنها با قصد لذت جایز نیست. چنان که توقف نمودن و خلوت کردن آنها در محیطی که محل رفت و آمد نیست، حرام میباشد، اگر چه با نگاه کردن یا صحبت التذاذی (لذتآور شهوانی) همراه نباشد.
واقعیت آن است که غریزه جنسی از نیرومندترین غرایز در وجود انسان است که بسیاری از رفتارهای آدمی را شکل میدهد و به گونههای مختلف ظهور و بروز دارد. اسلام که یک مکتب جامع است و میخواهد مردان و زنان مسلمان، از یک طرف روحی آرام و اعصابی سالم و چشم و گوشی پاک داشته باشند تا بتوانند قلههای رفیع انسانی و رستگاری را فتح نمایند و از طرف دیگر به نیازهای غریزی و فطری خود نیز دست یابند، با حساسیت ویژه، اما واقع بینانه و لحاظ کردن طبیعت و امیال درونی و خواستههای نفسانی، قوانین و احکامی را جهت حفظ و نگهداری فرد و جامعه در خط اعتدال و میانه روی وضع کرده، از جمله آن احکام، چگونگی ارتباط با جنس مخالف است. اینها همه به سبب این است که اسلام از جانب خدا برای هدایت انسانها فرستاده شده که خالق فطرت وغریزه با تمامی استعدادهای بهینه و ذخیره شده در انسان است.
بنابراین هر عاملی که موجب تحریک انگیزههای شهوانی در جامعه گردد و به آرامش روحی و روانی و عفت عمومی، صدمه وارد کند، موردتأیید اسلام نیست. اسلام میخواهد انواع لذتهای جنسی در محیط و درون خانواده شکل گیرد واز این طریق آرامش روحی و روانی و پیوندهای عاطفی نیز برقرار بماند و با طرح آن در محیط جامعه به پیوند خانواده و اجتماع آسیب وارد نشود.
به جهت میل شدید جنسی گاهی اوقات بی آنکه دختر و پسر (به خصوص دختران) بخواهند، در وضعی قرار میگیرند که حتی اراده خود را از دست میدهند و دیگر نمیتوانند از ارتباط جنسی خودداری کنند و ناخود آگاه و بی آنکه بخواهند، کم کم در آن اوضاع بدون بازگشت قرار میگیرند و زمانی متوجه میشوند که کار از کار گذشته است، یعنی با فراهم شدن اوضاع دیگر، جلوگیری از آن بسیار سخت و دشوار است، به خصوص آنکه پسران فریبکار و متاسفانه حرفهای در فریب دختران جوان در این موارد، شیاد و تردست هستند، پس چرا نباید این جریان را از سرچشمه بست؟
به همین دلیل در اسلام حتی خلوت کردن زن و مرد (دختر و پسر) نامحرم در مکانی که رفت و آمد نباشد، حرام و گناه است.
مگر تمام روابط جنسی بین دختران و پسران از ارتباطهای به ظاهر ساده و دوستانه آغاز نشده است؟ گاهی نیز متأسفانه به ارتباط جنسی ختم نشده، بلکه عاملی برای پدید آمدن بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی و روانی میشود. بهترین شاهد بر ادعای فوق، بررسی واقعیات موجود در اجتماع است. نقطه شروع طلاقها، فسادهای جنسی، اعتیاد و افسردگیها از کجا بوده است؟ بسیاری از آنها با یک نگاه ساده یا ارتباط کلامی کوچک با نامحرم شروع شده، به تدریج به ایجاد محبت و عشق و مشغول شدن فکر انجامیده، و در انتها به قرار و مدار و...
اما مسئله این است که چون جوانان و نوجوانان مخصوصا دختران جوان، هنوز به سنی نرسیدهاند که عاقبت برخی از کارها برایشان تجربه شده باشد، فقط ابتدای کار را که مطابق میل میبینند و به دوستی با پسران نامحرم تن میدهند و به این ترتیب وارد دامی میشوند که رهایی از آن بسیار دشوار است. چرا که اولین مشکل آنها، مشغولیت فکر و ذهنشان است و عقب افتادن تدریجی از درس.
مشکل بعدی خانواده (اگر دارای خانواده مذهبی باشند) ازدواج است. حتی آنها اگر بخواهند با همان پسری که از طریق کوچه و خیابان با او آشنا شدهاند ازدواج کنند، هیچ ضمانتی وجود ندارد که پسر چند دوست دختر دیگر نداشته باشد و از این دختر جدا نشود و به آنها نپیوندد و به این ترتیب دختران زیادی را دچار داغ فراق و افسردگی و نابسامانی خانوادگی نکند، حتی در دانشگاهها یا محیطهای کاری نیز ارتباط نامناسب با نامحرم، غالبا باعث گرفتاری است، زیرا چه بسا باعث ایجاد عشقهایی در دل دختران و پسران جوان میگردد که به دلائل گوناگون، هرگز به "وصل" منجر نخواهد شد و داغ آن برای همیشه به دل طرفین خواهد ماند و فکرشان را آزرده خواهد ساخت.
مسائل برشمرده هیچ کدام قصه نیست، بلکه واقعیتهایی است که بسیار در جامعه جاری است و ما تنها با گوشههایی از آنها آشنا میشویم. بسیاری از گرفتاران این مسائل به دلیل حیا و شرم، مشکلات خود را برای دیگران بازگو نمیکنند. اگر این کار را میکردند درس عبرت خوبی برای دیگران مخصوصا جوانان و نوجوانان میشد.
وقتی این مشکلات ریشهیابی میشوند، غالب آنها از نگاه و سخنهای کوتاه و عشوههایی آغاز میشوند که به نظر برخی، نبایست به آنها حساسیت نشان داد، اما چه میتوان کرد که همین موارد کوچک اگر مورد بی توجهی واقع شوند و ادامه یابند، سر از مشکلاتی بسیار در میآورند.
در نگاه خود به زندگی بایستی عاقبت کارها را بنگریم و از زندگی دیگران عبرت بگیریم و به این نکته برسیم که : چه بسا لذتهای کوتاه که رنجهای طولانی به ارمغان میآورد.
دختران و پسرانی که به طریق غیر مشروع با فردی از جنس مخالف، رابطة دوستانه برقرار میکنند، از جهات مختلف، آسیب میبینند. آسیبها هرچند متوجه دختر و پسر است، اما دامنه و شدت آن برای دختر بیشتر است. آسیبها عبارتند از:
۱ـ آسیب روانی: دختری که به پسری علاقهمند شده و خود را در اختیار وی قرار میدهد، پس از بیوفایی پسر و ترک وی، به شدت دچار سرخوردگی گردیده و گاهی تا مرز افسردگی و بیماریهای شدید روانی پیش میرود.
۲ـ آسیبهای اجتماعی: دختری که در شهری کوچک با پسری ارتباط دارد، جایگاه و شخصیت اجتماعی خود را از دست میدهد و تحقیر میشود، حتی اگر ازدواج کند، نمیتواند زندگی متعادلی داشته باشد، زیرا از طرف همسر و خانواده شوهر سرزنش میشود و به هر بهانهای، روابط قبلی وی را به رخش میکشند. این پدیده میتواند تهدیدی برای نهاد خانواده در جامعه و افزایش میزان طلاق باشد.
۳ـ آسیب تربیتی: دختری که به عنوان فردی رابطهدار با چند پسر، معرفی میشود، جایگاه خود را به عنوان فردی شایسته برای تربیت، در ذهن اولیای خانه و مدرسه و حتی دوستانش از دست میدهد. چنین دختری از سیر تعلیم و تربیت به دور میماند. پدر و مادر او را مایه آبروریزی خانواده میدانند و ترجیح میدهند وی را در خانه نگهداری کنند.
۴ـ آسیب معنوی: دختری که به صورت نامشروع با پسری رابطه دارد، با گناه و معصیت، از خداوند دور شده و از نظر اخلاقی سقوط میکند. او دیگر از عبادت خود لذت نمیبرد و احساس گناه و ملامت درون، روح او را آزار میدهد، مگر آن که توبه کند و راه پاکی را پیشه سازد.
حال به گوشهای از پیامدهای روابط آزاد در کشورهای غربی بپردازیم. آنجا که فکر میکنیم این مشکلات برای آنها حل شده یا حساسیت نسبت به این موضوع ندارند. اگر چه در آنجا مشکلات به جهت روابط آزاد بیش از حد، بسیار است، اما متاسفانه جامعه ما نیزکم و بیش با بسیاری از این مشکلات روبرو است.
نظریات روان تحلیل گری از جمله نظریة «هورنای» بر این حقیقت تأکید میکند: «در اجتماعاتی که روابط جنسی آزاد هست، بسیاری از احتیاجات روانی، شکل تمایلات جنسی پیدا می کند و به صورت عطش جنسی در می آید».(۱)
نشریه آمریکایی «ایدرز دایجست» دربارة روابط پیش از ازدواج دختران و پسران می نویسد: "هرساله ۳۵۰ هزار دختر نوجوان امریکایی در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال ـ دورة دبیرستان ـ به سبب ارتباطهای نامشروع، آبستن شده و فرزندان غیر قانونی خود را به دنیا میآورند... د. این دختران با رؤیاهایی چون ازدواج با دوستان پسرشان، اتمام تحصیلات، شروع یک زندگی ایدهآل و دستیابی به یک شغل مناسب، به این ارتباطهای غیر قانونی روی می آورند. اما بسیار زود پردههای سراب گونة این اوهام به کنار رفته و واقعیت زندگی روی خود را نشان میدهد. متأسفانه، این بیداری درست در زمانی به دست میآید که دختران نوجوان دیگر شانسی برای برخورداری از یک زندگی سالم و ایده آل را ندارند».
این روزنامه در ادامه بررسی، علت بروز نابهنجاریهای جنسی را روابط آزاد دختر و پسر در مدارس دانسته، طی گفتگویی با تعدادی از دختران، به نقل از یکی از آنان مینویسد:
"ای کاش زمان به عقب بر میگشت! ای کاش به عنوان عضوی از خانواده در میان والدینم جای داشتم. ای کاش هنگامی که زمینههای ایجاد یک ارتباط نامشروع برایم فراهم شده بود، کمی هم به زندگی آیندهام می اندیشیدم و این گونه به پایان خط نمی رسیدم".
در ذیل به برخی از آن آثار که در نتیجه روابط آزاد دختر و پسر در جوامع غربی پیدا شده اشاره می کنیم:
۱ـ افزایش روابط جنسی نامشروع: تحقیق نشان می دهد که آمار روابط نامشروع جنسی که ناشی از روابط آزاد دختر و پسر است، در امریکا و در تمامی جامعة اروپا رو به افزایش است، به گونه ای که در سال ۱۹۹۳ در امریکا ۵۰% روابط دختر و پسر به روابط جنسی تبدیل شده است.
۲ـ آبستنیهای ناخواسته: آمیزش جنسی نامشروع و افزایش آبستنیهای غیر رسمی و زود هنگام یکی دیگر از آثار شوم روابط آزاد دختر و پسر است. آندره میشل در این باره مینویسد: "بیش از چهل درصد زنان امریکایی که پیش از بیست سالگی ازدواج می کنند، به علت روابط آزاد پسر و دختر، قبل از ازدواج حامله هستند. در نروژ ۹۰% دخترانی که در سن کمتر از هیجده سال ازدواج می کنند، آبستن هستند و در سوئد و آلمان نیز همین مطلب صادق است".
۳ـ ازدیاد غیر قابل کنترل آمار سقط جنین: متناسب با افزایش نرخ آبستنیهای ناخواسته، آمار سقط جنین در کشورهای غربی که دختر و پسر پیش از ازدواج روابط آزاد دارند رو به افزایش است. از یک میلیون زن و دختر نوجوانی که هر ساله در امریکا به طور ناخواسته باردار می شوند، ۵۳% فرزندان خود را سقط میکنند. این درحالی است که به علت برخی محدودیتها که بعضی ایالات در مورد سقط جنین وضع کردهاند، اکثر سقطهای جنین گزارش نمی شود.
به ادعای یک پزشک امریکایی که در یکی از زایشگاههای این کشور مشغول بوده و در مورد مشکلات محل کار خود مقالهای نوشته، در حدود ۴۷% از زایمانهای تحت نظر وی مربوط به موالید نامشروع بوده است. به ادعای وی اکثر موالید، مربوط به زنان پایین تر از بیست سال مربوط به روابط آزاد دختر و پسر بوده است.
۴ـ افزایش خانوادههای تک والدینی: افزایش شمار وصلتهای غیر رسمی، کاهش در میزان ازدواج را ترسیم می کند که یکی از پیامدهای آن افزایش تعداد خانوادههای تک والدینی است؛ یعنی خانوادههایی که فرزندان در آنها محکومند تنها با یکی از والدین زندگی کنند. آندره میشل میگوید: «زندگی فرزندان نامشروع در بیش از ۹۰% موارد با مادران است. این گونه مادران که تقریباً از سوی جامعه به ویژه والدین و آشنایان خود طرد میشوند، برای گذراندن زندگی با مشکلات شدید اقتصادی و فقر و فلاکت مواجهند.»
روزنامة «ایدرز ایجست» ضمن ارائة گزارشی از وضع فلاکت بار معیشتی این گونه خانوادهها، گزارش زیر را نوشته است:
«مادر این بچه - که مادام بهانة پدر میگیرد - برای تأمین نیازهای مادی خود و فرزندانش ناچار است که در دو شیفت کامل کار کند که در نتیجه، فرزند وی در مقایسه با مادران دیگر، زمان کمتری را با او سپری می کند. این فرزند غیرقانونی در حقیقت هم از نعمت پدر و هم از نعمت مادر محروم است.
این مادر نوجوان با تأسف و تأثر می گوید: من با این حاملگی نامشروع برای تمام عمر دخترم را از نعمت پدر محروم کردم و باید تسلی بخش اندوه فراوان این طفل باشم.
۵ـ روسپیگری: پدیدة شوم روسپیگری به ویژه در بین دختران جوانی که به طور ناخواسته صاحب فرزند نامشروع شدهاند، در جوامع غربی شایع است، زیرا فرزندان ناخواسته، فرصتهای اشتغال و تحصیل را از مادران گرفته، آنان ناچارند برای تأمین هزینههای زندگی و رهایی از فقر، به هر کاری رو آورند.
۶ـ گسترش بیماریهای مقاربتی: روابط آزاد دختر و پسر، در نتیجه روابط آزاد جنسی، سکوی پرش روسپیگری و افزایش بیماریهای عفونی و مقاربتی است. در این باره کافی است بدانید که: در هر ۱۳ ثانیه یک نفر در آمریکا به ویروس مهلک بیماری ایدز مبتلا میشود. قربانیان این ویروس که عمدتاً از طریق بیبند و باری جنسی مبتلا می شوند، از این بیماری عفونی هلاک میگردند.
آنچه ذکر شد، اشاره به برخی پیامدهای روابط آزاد دختر و پسر پیش از ازدواج است. عوارض دیگری چون جنون، عقدههای روانی، افزایش جنایت و آدم کشی از دیگر نتایج آن روابط است.
به این ترتیب روشن شد که چرا اسلام روابط آزاد دختر و پسر و نگاه و صحبتهای شهوتآمیز آنان را که منشأ برای روابط بعدی میشود، حرام و ممنوع ساخته است.
پینوشتها:
۱ـ آمار و نقل قولها عمدتاً از کتاب مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان، تدوین دفتر مطالعات و تحقیقات زنان از صفحة ۶۰ تا ۷۲ برداشت شده است.
