وزیر خارجه افغانستان تیم ورزشی ایران را مورد تشویق ویژه قرار داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان از حضور تیم ورزشی جمهوری اسلامی در مسابقات ورزش‌های سنتی در کابل ابراز خرسندی کرد.

مسابقات منطقه‌ای کوراش، سامبو و کشتی‌های سنتی روز پنج‌شنبه(۳ اردیبهشت) با شرکت ۱۶۰ ورزشکار از کشورهای ایران، ترکیه، ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و ترکمنستان برگزار شد.

امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان در مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها، حضور ورزشکاران کشورهای منطقه در کابل را مایه خرسندی دانست و گفت که افغانستان با تمام کشورهای همسایه و منطقه روابط حسنه و خوب دارد؛ خصوصا با آسیای مرکزی که همواره و در هر میدان در کنار مردم افغانستان ایستاده است.

این مقام حکومت سرپرست افغانستان ابراز امیدواری کرد که این روابط برادرانه و همکاری‌های همه‌جانبه در بخش سیاست، تجارت، ورزش و تمام عرصه‌ها همانند برادری خوب دنبال شود تا افغانستان و کشورهای منطقه آینده روشن داشته باشند.

وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان به‌طور مشخص از ورزشکاران ایرانی در مسابقات امروز کابل نام برد و گفت: «تیم ایران، با وجود مشکلاتی‌که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد حاضر شدند، این به عزم و اراده خوب‌شان دلالت می‌کند.»

امیرخان متقی در خصوص تنش‌های منطقه‌ای افزود: «ما بسیار متاسف هستیم که در منطقه جنگ خطرناک آغاز شده و امیدوار هستیم که مذاکرات و تفاهماتی‌که شروع شده، ادامه پیدا کند و آتش‌بس دائم برقرار شود و منطقه پیشرفت کند.»

شایان ذکر است، مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان در آغاز تهاجم مشترک امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، این اقدام واشنگتن را نکوهش و نسبت به پیروزی جمهوری اسلامی ایران در این جنگ نابرابر، ابراز امیدواری کرده بودند.

................

پایان پیام/