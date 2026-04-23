فعال شدن پدافند هوایی در آسمان تهران/ قیمت نفت برنت ۵ دلار افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع رسانهای شامگاه امروز پنجشنبه از شنیده شدن صدای سامانههای پدافند هوایی در مناطقی از پایتخت، تهران، خبر دادند.
خبرگزاری مهر اعلام کرد که پدافند هوایی با اهداف متخاصم در مناطقی از تهران مقابله کرده است.
«عمر هواش» خبرنگار الجزیره در تهران، گفت که فعال شدن سامانههای پدافند هوایی ممکن است در چارچوب تمرینات و آمادگیهای ایران برای مقابله با هرگونه حمله احتمالی باشد یا برای مقابله با پهپادها صورت گرفته باشد.
تکذیب حمله اسرائیل
در مقابل، سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که اسرائیل هیچ حملهای علیه ایران انجام نداده و تأکید کرد که فعال شدن سامانههای پدافندی در چارچوب مانورهای نظامی بوده است.
یک مقام دفاعی آمریکایی نیز به شبکه الجزیره گفت که هیچ تغییری در وضعیت آتشبس با ایران ایجاد نشده است.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد بهای قراردادهای آتی نفت خام برنت پس از انتشار اخبار مربوط به حملات هوایی در ایران، هر بشکه ۵ دلار افزایش یافت.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما