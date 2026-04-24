تعیین جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای رهبر کتائب سیدالشهدا عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت تروریست آمریکا اعلام کرد برای ارائه اطلاعاتی که به شناسایی یا دستگیری رهبر گروه «کتائب سیدالشهدا» عراق منجر شود، ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، گروه کتائب سیدالشهدا به پایگاه‌های نظامی و نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه حمله کرده است.

عملیات ضد آمریکایی کتائب بعد از ان آغاز شد که شماری از نیروهای این جنبش در حملات آمریکا به شهادت رسیدند.

کتائب سید الشهدا پس از سقوط شهر موصل در سال ۲۰۱۴ میلادی به منظور سازمان‌دهی نیروهای داوطلب مردمی در مقابله با داعش تشکیل شد.

