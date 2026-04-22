به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فایننشال تایمز بر اساس آمار ورتکسا نوشت، درحالی‌که ترامپ می‌گوید محاصره دریایی «فوق‌العاده موفق» بوده است اما دست‌کم ۳۴ نفتکش مرتبط با ایران محاصره را شکستند.

فایینشال تایمز در گزارشی با عنوان «نفتکش‌های ایرانی محاصره آمریکا را دور می‌زنند» نوشته است، بر اساس آمارهای جدید، دست‌کم ۳۴ نفتکش مرتبط با ایران از زمان آغاز محاصره آمریکا، آن را دور زده‌اند.

این روزنامه انگلیسی نوشته است، با اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این محاصره را «موفقیتی فوق‌العاده» خوانده است اما این نفتکش‌ها شامل چندین کشتی حامل نفت ایران هستند.

بر اساس این گزارش که بر پایه آمار شرکت رهیابی محموله‌های دریایی، ورتکسا منتشر شد است، حداقل ۱۹ نفتکش مرتبط با ایران از محاصره دریایی آمریکا عبور کرده‌اند تا از خلیج فارس خارج شوند و دست‌کم ۱۵ فروند نیز وارد خلیج فارس شده‌اند و از دریای عمان به سمت ایران می‌روند.

همچنین بر اساس این گزارش، حداقل شش فروند از آنهایی که خارج شده‌اند، تایید شده است که حامل محموله‌های نفت خام ایران بوده‌اند و این محموله‌ها در مجموع به ۱۰.۷ میلیون بشکه می‌رسد.

در میان کشتی‌هایی که خارج شده‌اند، ابرنفتکش «دورنا» با پرچم ایران قرار دارد که با خاموش کردن موقیت‌یاب خودکار خود از کنار محاصره آمریکا عبور کرده است.

بنا بر اعلام ورتکسا، این کشتی تحریمی، یکی از دو نفتکش بارگیری شده بود که در ۱۷ آوریل (یعنی پس از ادعای محکم‌تر شدن محاصره از سوی آمریکا) آب‌های ایران را ترک کردند و دو نفتکش نفت خام دیگر نیز در ۲۰ آوریل از آنجا عبور کرده‌اند.

تصاویر ماهواره‌ای تحلیل شده توسط فایننشال تایمز در ماه مارس نشان می‌دهد که «دورنا» در سواحل مالزی مشغول انتقال نفت از کشتی به کشتی (روشی رایج برای پنهان کردن منشا نفت توسط نفتکش‌ها) با یک کشتی تحریمی دیگر بوده است. این کشتی آخرین بار موقعیت خود را در سواحل جنوبی هند در ۱۸ آوریل اعلام کرده است.

در همین حال، چندین نفتکش تحریمی از دریای عمان وارد خلیج شده‌اند، از جمله کشتی‌های «مورلیکیشان» و «آلیشیا» که سال گذشته توسط آمریکا تحریم شدند.

هر دو کشتی در شب ۱۴ آوریل از تنگه عبور کردند و به سمت انتهای شمالی خلیج فارس حرکت نمودند.

آمریکا از ساعت ۱۰ صبح به وقت شرقی در تاریخ ۱۳ آوریل (۲۴ فروردین)، محاصره خود را بر تمام کشتی‌های ورودی یا خروجی از آب‌های ساحلی ایران اعمال کرد.

بر اساس اعلامیه‌های نیروی دریایی آمریکا، این محاصره در تاریخ ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین) به تمام کشتی‌های ایرانی در آب‌های آزاد یا آن دسته از کشتی‌هایی که کالاهای قابل استفاده ایران در درگیری را حمل می‌کنند، گسترش یافت.

