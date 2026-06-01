به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی هشدارهای صریح و جمهوری اسلامی ایران درباره پیامدهای هرگونه تجاوز جدید به لبنان، رژیم صهیونیستی از حمله برنامهریزیشده خود به ضاحیه جنوبی بیروت عقبنشینی کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پیامی مدعی شد که پس از گفتوگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، اطمینان یافته است که هیچ نیرویی به بیروت اعزام نخواهد شد و تمامی اقدامات نظامی در این زمینه متوقف شده است.
این تحول پس از آن رخ داد که مقامات ارشد ایران هشدار دادند هرگونه نقض آتشبس در لبنان به منزله نقض توافق در تمامی جبهههای منطقه خواهد بود و مسئولیت پیامدهای آن متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
رسانههای اسرائیلی نیز تأیید کردند که ارتش این رژیم در آستانه اجرای حملهای گسترده علیه ضاحیه جنوبی بیروت و مراکز فرماندهی حزبالله قرار داشت، اما در آخرین لحظات و در پی فشار و مداخله آمریکا، عملیات متوقف شد. منابع صهیونیستی اذعان کردهاند که تماس مستقیم ترامپ و نتانیاهو نقش تعیینکنندهای در تعویق این حمله داشته است.
تحلیلگران منطقهای معتقدند عقبنشینی تلآویو از اجرای این عملیات، بیش از هر چیز نشاندهنده تأثیر بازدارندگی محور مقاومت و نگرانی واشنگتن از گسترش دامنه درگیری در منطقه است. هشدارهای اخیر ایران نیز این پیام را منتقل کرد که هرگونه اقدام علیه لبنان میتواند با واکنشی فراتر از یک جبهه محدود مواجه شود.
همزمان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص) نیز با هشدار به رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که در صورت اجرای تهدیدات علیه بیروت و ضاحیه، مناطق شمالی سرزمینهای اشغالی و شهرکهای نظامی از امنیت برخوردار نخواهند بود.
بر این اساس، توقف حمله به ضاحیه جنوبی بیروت از سوی بسیاری از ناظران بهعنوان نشانهای از ناکامی سیاست تهدید و فشار رژیم صهیونیستی و موفقیت معادله بازدارندگی مقاومت در منطقه ارزیابی میشود.
