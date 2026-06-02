به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ در تماس تلفنی روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو به‌شدت از تشدید تنش‌های اسرائیل در لبنان خشمگین شده و در گفت‌وگویی مملو از الفاظ رکیک، نخست‌وزیر اسرائیل را «دیوانه» خوانده است. این تماس در حالی انجام شد که ایران پیش‌تر هشدار داده بود اقدامات اسرائیل در لبنان می‌تواند مذاکرات تهران و واشنگتن را به شکست بکشاند.

«همه از تو و اسرائیل متنفر شده‌اند»

به گفته منابع اکسیوس، ترامپ در این تماس به نتانیاهو گفته است: «تو لعنتی دیوانه‌ای. اگر من نبودم الان زندان بودی. دارم از جون مزخرفت محافظت می‌کنم. الان همه از تو متنفرند. همه به خاطر این کارها از اسرائیل متنفر شده‌اند.» یکی از مقام‌های آمریکایی گفت ترامپ همچنین به نتانیاهو هشدار داده که اجرای تهدیدش برای بمباران بیروت، اسرائیل را بیش از پیش در سطح جهانی منزوی خواهد کرد!

منبع دیگری که در جریان این تماس قرار گرفته، به اکسیوس گفته است ترامپ «به‌شدت عصبانی» بود و در بخشی از مکالمه فریاد زده است: «داری چه غلطی می‌کنی؟» به گفته این منابع، رئیس‌جمهور آمریکا معتقد بوده که هرچند حزب‌الله به شلیک موشک به سوی اسرائیل ادامه داده و اسرائیل (به‌اصطلاح) حق دفاع از خود را دارد، اما نتانیاهو در روزهای اخیر واکنشی نامتناسب و خطرناک در پیش گرفته است.

اکسیوس می‌نویسد یکی از نگرانی‌های اصلی ترامپ، شمار بالای غیرنظامیان کشته‌شده در لبنان بوده است. یک مقام آمریکایی گفته ترامپ به‌ویژه با این رویکرد اسرائیل مخالفت کرده که برای هدف قرار دادن یک فرمانده حزب‌الله، ساختمان‌های کامل را ویران می‌کند. هم‌زمان، ارتش اسرائیل نیز عملیات زمینی خود را در جنوب لبنان گسترش داده است.

ترس ترامپ از فروپاشی مذاکرات با ایران

یک مقام اسرائیلی به اکسیوس گفته است که اسرائیل دیگر قصد ندارد اهداف حزب‌الله را در بیروت هدف قرار دهد. این تصمیم پس از تماس پرتنش ترامپ و نتانیاهو اتخاذ شده است. به گفته منابع آمریکایی، این تماس یکی از بدترین و پرتنش‌ترین گفت‌وگوهای میان دو طرف از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید بوده است.

بر اساس این گزارش، خشم ترامپ تا حد زیادی ناشی از این نگرانی بوده که تشدید درگیری‌ها در لبنان، مذاکرات حساس آمریکا و ایران را از هم بپاشد. اکسیوس نوشته است پیش‌نویس تفاهمی که تهران و واشنگتن بر سر آن مذاکره می‌کنند، شامل پایان درگیری‌ها در لبنان نیز می‌شود. ترامپ ساعاتی پس از این تماس در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که مذاکرات با ایران «با سرعت زیادی» ادامه دارد.

با این حال، نتانیاهو پس از تماس تلفنی با ترامپ در بیانیه‌ای اعلام کرد که اگر حزب‌الله حملات خود را متوقف نکند، اسرائیل اهدافی را در بیروت هدف قرار خواهد داد و عملیات در جنوب لبنان نیز ادامه خواهد یافت. اما یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفته است واقعیت ماجرا این بود که ترامپ در این تماس «کاملاً از روی نتانیاهو رد شد» و نخست‌وزیر اسرائیل در نهایت گفته است: «باشه، باشه؛ فقط مطمئن شو همه چیز درست مدیریت می‌شود.»

