ابراهیم لایقبرحق، دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان رشت امروز دوشنبه، 11 خرداد 1405 در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ از استان گیلان، با تبریک دهه امامت و ولایت، از برنامهریزی گسترده برای برگزاری جشن بزرگ عید غدیر در میدان شهدای ذهاب (شهرداری) رشت خبر داد و بر حضور منظم و مؤثر نیروهای خدمترسان در این رویداد تأکید کرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی جشن ۱۰ ساعته عید غدیر در سازمان تبلیغات اسلامی، اظهار کرد: خادمیاران رضوی در کنار سایر مجموعههای مردمی و فرهنگی استان، نقش فعالی در اجرای این جشن بزرگ خواهند داشت.
دبیر کانون خدمت رضوی رشت با تأکید بر اهمیت فعالیت همزمان در محلات و میدان شهرداری افزود: کانونهای محلهای باید به گونهای برنامهریزی کنند که ضمن حفظ فعالیتهای محلی، حضور مؤثر نیروهای خود را در جشن مرکزی عید غدیر نیز تضمین کنند.
لایقبرحق از اجرای سنت حسنه «عقد اخوت» در روز عید غدیر خبر داد و گفت: این آیین معنوی که از سنتهای ارزشمند اسلامی است، در ساعت مشخصی از روز عید غدیر برای مؤمنان برگزار خواهد شد.
وی همچنین از اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و مذهبی در غرفه آستان قدس رضوی خبر داد و بیان کرد: توزیع اطعام غدیر، ارائه غذای متبرک رضوی، اجرای خوشنویسی و مشق غدیر، برپایی نمایشگاه آثار هنری، اجرای زنده هنرمندان و توزیع کتاب از جمله برنامههای پیشبینی شده برای این ایام است.
دبیر کانون خدمت رضوی رشت با اشاره به عملکرد موفق غرفه آستان قدس رضوی در تجمعات اخیر مردمی اظهار داشت: یکی از ویژگیهای این غرفه، ارائه خدمات متناسب با نیازهای مردم و شرایط میدان بوده است؛ بهگونهای که خدمات سلامت، مشاوره و حمایتهای فرهنگی بر اساس نیازهای روز جامعه طراحی و ارائه شده است.
وی حفظ انسجام ملی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی را از اصول حاکم بر فعالیتهای فرهنگی این مجموعه دانست و افزود: تمامی تولیدات فرهنگی و هنری غرفه با رویکرد تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی و پرهیز از موضوعات تفرقهافکنانه تهیه و عرضه شده است.
لایقبرحق همچنین از برگزاری ویژهبرنامه صدمین روز تجمعات مردمی در روز دوشنبه پس از عید غدیر خبر داد و گفت: پیشبینی میشود این مراسم با حضور گسترده مردم و خانوادهها برگزار شود و از همه علاقهمندان دعوت میکنیم در این برنامه مشارکت فعال داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح تلاوت روزانه سوره فتح توسط نوجوانان حافظ قرآن «ابناءالرضا» اشاره کرد و گفت: نزدیک به یک ماه است که حافظان کل قرآن کریم هر شب سوره فتح را به صورت ترتیل از حفظ برای مردم تلاوت میکنند که این اقدام با استقبال گسترده مردم مواجه شده و پس از آغاز آن در رشت، به الگویی برای سایر نقاط کشور تبدیل شده است.
دبیر کانون خدمت رضوی رشت خاطرنشان کرد: در جشن عید غدیر نیز دو نفر از حافظان کل قرآن کریم به صورت همزمان و منافسهای به تلاوت آیات الهی خواهند پرداخت تا جلوهای ویژه از انس با قرآن در این مراسم بزرگ مردمی به نمایش گذاشته شود.
وی در پایان با قدردانی از تلاش خادمیاران، یاوران رضوی و فعالان رسانهای، بر ضرورت انعکاس گسترده خدمات و برنامههای فرهنگی آستان قدس رضوی در سطح ملی تأکید کرد و گفت: خدمات ارائهشده در تراز نام مقدس امام رضا(ع) است و باید بازتاب شایستهای در سطح کشور داشته باشد.
