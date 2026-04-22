به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی امروز چهارشنبه، 2 اردیبهشت 1405 در نشست هم‌اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه های استان گیلان، با تبیین ارکان اساسی دانشگاه اظهار کرد: هر دانشگاهی دارای سه رکن اصلی است؛ یک رکن، دانشجوست، چراکه اگر دانشجو نباشد، اساساً دیگر ارکان معنا پیدا نمی‌کند. رکن دیگر، استاد است که وظیفه تعلیم و آموزش را بر عهده دارد و رکن سوم، مدیریت دانشگاه است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تقدم و تأخر این ارکان افزود: در این میان، جایگاه اساتید که نقش محوری در دانشگاه دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین مدیریت دانشگاه نیز از جایگاهی بسیار مهم برخوردار است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به مأموریت دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: این دانشگاه بستری برای ایفای نقش در نظام تعلیم و تربیت جامعه است و بر اساس اسناد بالادستی، نسل عظیمی باید توسط معلمانی که از این دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند، تربیت شوند؛ معلمانی که باید در تراز انقلاب اسلامی، دولت اسلامی، نظام اسلامی، حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی و تمدن نوین اسلامی باشند.

وی تأکید کرد: این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در این مسیر، چه در محتوای درسی و چه در نوع تعلیم و تربیتی که در دانشگاه شکل می‌گیرد، اساتید نقش بسیار مهمی دارند. اساتید باید بتوانند دانشجویان خود را بر اساس شیوه تفکرمحوری، متفکر و فکور تربیت کنند و این امر عبادتی بسیار بزرگ محسوب می‌شود.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به وضعیت مدیریتی دانشگاه فرهنگیان گفت: ریاست دانشگاه و مسئولان حاضر، با سوابق مدیریتی طولانی، به‌ویژه در حوزه دانشگاهی، می‌توانند فرصت مغتنمی برای ارتقای این مجموعه فراهم کنند. همچنین نقش نهادهای دانشگاهی، از اهمیت بالایی برخوردار است که خود نیازمند بحث مستقل و دقیق است.

وی در ادامه با اشاره به شرایط دوره پساجنگ خاطرنشان کرد: در این دوره، همه ما، از گوینده گرفته تا مسئولان قوای مقننه، مجریه و قضائیه، اساتید، معلمان، رؤسای دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، باید نسبت به وظایف خود بازنگری و بازتعریف داشته باشیم. لازم است آسیب‌های گذشته بررسی شده و راه‌های درمان آن‌ها شناسایی شود و اسناد راهبردی مورد توجه جدی قرار گیرد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: ایجاد فضای علمی و امن در دانشگاه‌ها نیازمند مطالعه، تدوین سند و بازنگری در اسناد فرهنگی است. این اسناد باید متناسب با شرایط جدید و تحولات اخیر بازنویسی شوند. همچنین لازم است نشست‌های علمی به‌صورت سلسله‌وار در دانشگاه‌ها برگزار شود تا موضوعات مهم، از جمله مفهوم «بعثت» در شرایط امروز، به‌صورت علمی بررسی شود.

امروزه بعثت نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در سطح جهانی گسترش یافته است

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به مفهوم بعثت اظهار کرد: بعثت مفهومی است که در حوزه نبوت به کار می‌رود و در منابعی همچون خطبه اول نهج‌البلاغه نیز به آن اشاره شده است. این مفهوم دارای ابعاد و وظایف متعددی است که نیازمند بررسی دقیق و علمی در قالب نشست‌های تخصصی است.

وی ادامه داد: امروز با نوعی بعثت مواجه هستیم که نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در سطح جهانی گسترش یافته و باید برای حفظ آن برنامه‌ریزی شود. در این مسیر، ارتقای سطح جمهوریت، اسلامیت و رهبری نظام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر نقش مردم در این تحولات گفت: همه مردم در این مسیر حضور پیدا کردند و هر ایرانی که تعلقی به وطن داشته، در این میدان حاضر بوده است و این حضور گسترده، نشان‌دهنده عمق این حرکت است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور تصریح کرد: دیدگاه رهبران انقلاب بر این بوده که ایران اسلامی باید به جایگاهی برسد که برای دستیابی به دانش‌های نوین، دیگران نیازمند مراجعه به ایران و یادگیری زبان فارسی باشند. در این مسیر، کشور از رتبه‌های پایین علمی به جایگاه‌های بالاتر ارتقا یافته و در برخی رشته‌ها جزو کشورهای برتر جهان قرار گرفته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب افزود: در این بیانیه، پیشرفت علمی به‌عنوان نخستین توصیه مطرح شده و پس از آن، موضوعاتی چون اخلاق و معنویت، عدالت، مبارزه با فساد و سبک زندگی اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است که سبک زندگی اسلامی به‌عنوان نرم‌افزار تمدن نوین اسلامی تلقی می‌شود.





رژیم پهلوی، حکومتی فاسد و ساختاری وابسته به نظام سلطه داشت

وی در ادامه به تبیین مراحل انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: انقلاب اسلامی سه مرحله را پشت سر گذاشته است؛ مرحله نخست، شکل‌گیری انقلاب و مقابله با نظام فاسد پیشین بود که ساختاری به‌هم‌پیوسته و وابسته به نظام سلطه داشت.

آیت‌الله رمضانی افزود: در آن دوران، کشور در زمره کشورهای سلطه‌پذیر قرار داشت و وابستگی شدیدی به قدرت‌های خارجی وجود داشت، به‌گونه‌ای که تصمیمات کلان کشور تحت تأثیر قدرت‌های بیگانه اتخاذ می‌شد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به تلاش‌ها برای تضعیف دین در آن دوران گفت: در بسیاری از کشورها، از جمله در بلوک شرق، دین به‌طور کامل حذف شده بود و در برخی دیگر، به حوزه فردی محدود شده بود و نظریه غالب این بود که انقلاب دینی دیگر در جهان رخ نخواهد داد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، امام خمینی(ره) با ارائه نظریه ولایت فقیه، به‌عنوان تئوری حکمرانی دینی، نشان داد که دین می‌تواند در عرصه‌های اجتماعی و حکمرانی نیز نقش‌آفرین باشد و فقه را به‌عنوان فلسفه عملی حکومت معرفی کرد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: مرحله دوم انقلاب، تثبیت نظام و گفتمان‌سازی بود که در این مرحله، مفاهیمی چون مردم‌سالاری دینی، وحدت امت اسلامی، تولید علم و مهندسی فرهنگی مطرح و نهادینه شد.

وحدت میان کشورهای اسلامی آنها را به قدرت بزرگ جهانی تبدیل می‌کند

وی با تأکید بر اهمیت وحدت جهان اسلام گفت: در صورت تحقق وحدت میان کشورهای اسلامی، این کشورها می‌توانند به قدرتی بزرگ در عرصه اقتصادی، سیاسی و علمی تبدیل شوند، اما عدم همگرایی موجب از دست رفتن این ظرفیت عظیم شده است.

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: امروز بخش عمده‌ای از ثروت جهان در اختیار اقلیتی محدود قرار دارد و این نشان‌دهنده بی‌عدالتی گسترده در نظام جهانی است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) مرحله سوم انقلاب را حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی دانست و گفت: این تمدن بر پایه علم، عقلانیت، معنویت، امنیت و عدالت شکل می‌گیرد و جمهوری اسلامی ایران در مسیر تحقق آن نقش مهمی ایفا می‌کند.

مردم‌سالاری دینی، یکی از ارکان اصلی نظام اسلامی است

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به تحولات جهانی اظهار کرد: امروز اراده ملت‌ها می‌تواند در تغییر نظام‌های سلطه‌گر نقش‌آفرین باشد و این موضوع یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی گفت: حضور مردم در قالب مردم‌سالاری دینی، یکی از ارکان اصلی این نظام است و رهبران انقلاب همواره بر این موضوع تأکید داشته‌اند.

آیت‌الله رمضانی در پایان با اشاره به جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی خاطرنشان کرد: ایران اسلامی امروز از حاشیه تاریخ خارج شده و به یک بازیگر مؤثر در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است و با تکیه بر علم، ایمان و رهبری، مسیر پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.

---------------------

پایان پیام/۳۴۴