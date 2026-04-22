به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با چهارمین سالگرد درگذشت مرحوم نادر طالب زاده، دومین همایش ملی «آقای نادر» ۹ اردیبهشت ماه در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و در سه بخش روابط بینالملل، ایرانشناسی و اقتصاد به وضعیت داخلی و خارجی «ایران در عصر پسا جنگ رمضان» برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی این همایش، مرحوم نادر طالبزاده که در دهه ۷۰ میلادی در دانشکده فیلمسازی کلمبیا شاگرد ممتاز استفان شارف بود، علیرغم ایستادگی بر سر اصول خود، برای مثال در حوزه هنر و فرهنگ، از مسعود کیمیایی، رضا میرکریمی، حبیب محبیان، علیرضا داوودنژاد و لوریس چکناواریان تا بهروز افخمی، داریوش ارجمند، ابراهیم حاتمیکیا، ابوالقاسم طالبی، مسعود فراستی، یوسفعلی میرشکاک و مسعود دهنمکی، جدای از علاقه به این شخصیت که برآمده از طی طریق بود، جذب منش و روش تعامل وی شدند. لذا این پیشزمینه، فضای مناسبی برای جذب طیفهای گوناگون است تا در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ این گفتگوی ملی رقم بخورد.
اولین دوره این همایش در اردیبهشت ماه سال گذشته و پیش از جنگ ۱۲ روزه در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شده بود که طی آن، نگرانیهای جامعه ایرانی، همراه با دغدغههای جهانی در قالب کرسیهای آزاداندیشی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
پیش از آن، در اردیبهشت ۱۴۰۳ و در فضای پسا ۷ اکتبر نیز همایش «قدس از چشمان آقای نادر» همراه با تحلیل شرایط منطقه و بینالملل برگزار شده بود.
بنا بر این گزارش، در دومین همایش ملی «آقای نادر» که با تم اصلی «ایران در مسیر تحول بزرگ تمدنی» برگزار میشود، اساتید و سخنرانانی در قالب پنلهای گپ و گفت به بیان نقطه نظرات خود خواهند پرداخت.
ثبت نام جهت شرکت به عنوان مستمع و نیز ارسال چکیده حول محورهای همایش از طریق سایت آقای نادر دات آی آربه آدرس www.AghayeNader.ir صورت میگیرد.
