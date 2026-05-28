نمایشگاه هنری مرکز فرهنگی ایران در تانزانیا؛ از هنر برای صلح تا گرامیداشت شهدای میناب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا با همکاری بخش هنرهای خلاق دانشگاه دارالسلام، تصمیم به برگزاری نمایشگاه ویژه‌ای از آثار هنری گرفته است که دانشجویان، هنرمندان، طراحان و علاقه‌مندان به هنر از مناطق مختلف کشور را در رویدادی با پیام انسانیت، همبستگی و تفاهم فرهنگی گرد هم خواهد آورد.

شعار نمایشگاه: «از نگاه‌های گوناگون به سوی انسانیت»

این نمایشگاه با شعار «از نگاه‌های گوناگون به سوی انسانیت» قرار است روز جمعه (۲۹ مه ۲۰۲۶) در سالن مرکز فرهنگی ایران در تانزانیا برگزار شود. شرکت‌کنندگان در این برنامه فرصت خواهند داشت تا از خلاقیت‌های برجسته‌ای که بازتاب‌دهنده ارزش‌های اجتماعی و قدرت هنر در پیوند میان انسان‌هاست، بازدید کنند.

هدف نمایشگاه؛ پیوند هنر و ارزش‌های انسانی

برگزارکنندگان این رویداد اعلام کرده‌اند که هدف از این نمایشگاه، نشان دادن این موضوع است که هنر چگونه می‌تواند پلی مهم برای تقویت روابط اجتماعی، گسترش آموزش فرهنگی و ترویج ارزش‌های انسانی از طریق دیدگاه‌های متنوع هنرمندان و طراحان باشد.

در این مراسم، مهمانان و شرکت‌کنندگان این فرصت را خواهند داشت تا از نمایشگاه آثار گوناگون هنری که توسط دانشجویان خلق شده است بازدید کنند و همچنین در بازدید ویژه از نمایشگاه «شیرازی‌ها» که از مهم‌ترین بخش‌های جذاب این روز عنوان شده است، شرکت نمایند.

همچنین، کارگاه ویژه‌ای درباره تولید فیلم‌های پویانمایی (انیمیشن) برگزار خواهد شد که در آن شرکت‌کنندگان با شیوه‌های نوین خلاقیت در عرصه هنر و ارتباطات دیجیتال آشنا خواهند شد؛ موضوعی که پیش‌بینی می‌شود جوانان مستعد و خلاق بسیاری را جذب کند.

گرامیداشت شهدای میناب و نشست موسیقی آفریقایی

این برنامه همچنین با مراسم گرامیداشت دانش‌آموزان شهید میناب و نشست ویژه‌ای درباره «جایگاه انسانیت در موسیقی آفریقایی» همراه خواهد بود؛ اقدامی که با هدف نشان دادن نقش هنر و موسیقی در ساختن جامعه‌ای مبتنی بر اخلاق، مهربانی و همبستگی انجام می‌شود.

به گفته برگزارکنندگان، این رویداد از ساعت ۱۳:۰۰ ظهر آغاز خواهد شد و حضور در آن برای عموم مردم رایگان است. همچنین از شهروندان دعوت شده است تا با حضور گسترده خود در این نمایشگاه، در رویدادی با پیام بزرگ صلح، وحدت و تفاهم فرهنگی از طریق زبان هنر مشارکت کنند.

