عالم پاکستانی: ایران نماد عزت و اقتدار مسلمانان جهان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسن جعفری، امام‌جمعه شهر سکردو بلتستان پاکستان، در سخنانی جمهوری اسلامی ایران را پرچمدار مقاومت دانست و گفت: موازنه قدرت در حال تغییر است و ایران در خط مقدم مقابله با دشمنی پیمان‌شکن قرار دارد که در گفتار از مذاکره می‌گوید اما در عمل جنگ‌افروزی می‌کند.

اقتدار ایران، موازنه قدرت جهانی را به سود امت اسلامی تغییر داده است

وی در ادامه سخنان خود جمهوری اسلامی ایران را پرچمدار مقاومت در برابر قدرت‌های پیمان‌شکن دانست و تصریح کرد: امروز جهان شاهد تغییر موازنه قدرت است. ایران در خط مقدم ایستادگی مقابل دشمنی قرار دارد که در عین خونخواری، با زبانی مزورانه از مذاکره سخن می‌گوید اما در عمل بر طبل جنگ و عهدشکنی می‌کوبد.

این عالم برجسته پاکستانی با تأکید بر افول قدرت‌های کلاسیک و ظهور قطب‌های جدید مبتنی بر ایمان، افزود: ایران با پاسخ‌های قاطع و هوشمندانه به زیاده‌خواهی‌های آمریکا، ثابت کرد که امت اسلامی دیگر آن پیکر نحیف و منفعل گذشته نیست. امروز دوران سلطه‌گری‌های بی‌هزینه به پایان رسیده و جمهوری اسلامی به نماد عزت و اقتدار تمامی مسلمانان جهان تبدیل شده است.

امام‌جمعه شهر سکردو بلتستان با استناد به آیه شریفه «نه گوشت و نه خون این قربانی‌ها به خدا نمی‌رسد، بلکه تقوای شماست که به او می‌رسد» (سوره حج، آیه ۳۷)، خاطرنشان کرد: هدف اصیل قربانی، تنها در ذبح حیوان خلاصه نمی‌شود؛ بلکه حقیقت این سنت، قربانی کردن نفس، خواهش‌های نفسانی و علایق دنیوی در پیشگاه رضای الهی است. خداوند نه به کالبد قربانی، بلکه به پاکیزگی دل، اخلاص در نیت و تقوای بندگان نظر دارد.

وی افزود: انسان با عمل قربانی، در واقع اعلام می‌کند که پروردگارا! تمامی این‌ها روزیِ بخشیده شده از سوی توست و من مالکیتی از خود ندارم؛ ما از آنچه خودت به ما ارزانی داشته‌ای، در راه تو پیشکش می‌کنیم و این همان روح بندگی و حقیقت قربانی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن جعفری در ادامه با استناد به کلامی از امیرالمؤمنین امام علی (ع) درباره عظمت عید قربان گفت: این روزی است که خداوند آن را برای شما عید قرار داده و شما را شایسته آن دانسته است؛ پس خدا را بسیار یاد کنید تا او نیز شما را یاد کند و او را بخوانید تا دعایتان را مستجاب گرداند. وی تأکید کرد که تکریم حقیقی عید در گرو ذکر کثیر الهی، پشیمانی از گناهان، توبه صادقانه و تضرع خاضعانه به درگاه باری‌تعالی است.

در پایان، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسن جعفری، به کالبدشکافی سبک زندگی اسلامی پرداخت و با تلاوت آیه ۵۱ سوره مؤمنون، بر پیوند ناگسستنی میان «پاکی معیشت» و «درستی عمل» تأکید کرد و ارکان اصلی دین را در اخلاق، امانت‌داری و خدمت به خلق دانست و گفت: لقمه حلال، بیدارکننده روح و زمینه‌ساز بندگی است؛ در حالی که مال حرام، وجدان را به مسلخ برده و مسیر رسیدن به کمال انسانی را مسدود می‌کند. دین اسلام فراتر از مناسک فردی، آیین زندگی پاک و اخلاق‌مدارانه است.

