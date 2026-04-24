به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بازنشر پست رئیس جمهور پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:
«این پیام رئیسجمهور منتخب ملت ایران، صدای یکپارچه میدان، خیابان و دیپلماسی است".
"دشمنان ایران زخم خورده وحدت و انسجام ملی هستند. بیش از پیش در آن بکوشیم".
پزشکیان با انتشار پستی در صفحه ایکس نوشته بود:
«در ایران، تندرو و میانهرو وجود ندارد؛ همه ما ایرانی و انقلابی هستیم و با اتحاد آهنین دولت و ملت با تابعیت کامل از رهبر معظم انقلاب، دشمن متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.
یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.»
