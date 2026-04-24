  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

وزیر فرهنگ:

دشمنان ایران، از وحدت و انسجام ملی زخم‌خورده‌اند

۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۱
کد مطلب: 1805668
دشمنان ایران، از وحدت و انسجام ملی زخم‌خورده‌اند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دشمنان ایران، از وحدت و انسجام ملی زخم‌خورده‌اند.

 ‏ به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بازنشر پست رئیس جمهور پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:

«این پیام رئیس‌جمهور منتخب ملت ایران، صدای یکپارچه میدان، خیابان و دیپلماسی است".

"دشمنان ایران زخم خورده وحدت و انسجام ملی هستند. بیش از پیش در آن بکوشیم".

 پزشکیان با انتشار پستی در صفحه ایکس نوشته بود:

«در ایران، تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛ همه ما ایرانی و انقلابی هستیم و با اتحاد آهنین دولت و ملت با تابعیت کامل از رهبر معظم انقلاب، دشمن متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.

یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.»
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha