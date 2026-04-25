به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان دیدهبان حقوق بشر اروپا - مدیترانه در گزارشی اعلام کرد که غارت و مصادره اموال غیرنظامیان به یک سیاست عملی و فزاینده در عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل شده و از نوار غزه و کرانه باختری تا جنوب لبنان گسترش یافته است.
این نهاد تاکید کرد که تیمهای میدانی آن موارد متعددی از سرقت اموال شهروندان در جنوب لبنان را مستندسازی کردهاند که نشان دهنده یک الگوی واضح و سازمان یافته از غارت است.
نظامیان صهیونیست به صورت علنی اقدام به مصادره دوچرخهها، تجهیزات، لوازم منزل و اشیای قیمتی کرده و آنها را با خودروهای نظامی منتقل میکنند.
همچنین شهادت شهروندان لبنانی حاکی از آن است که نظامیان اشغالگر اقدام به سرقت طلاجات، آثار هنری و سازهای موسیقی از داخل منازل کردهاند.
این نهاد حقوق بشری تصریح کرد که حوادث ثبت شده در لبنان ادامه همان الگوی گستردهای است که پیشتر در نوار غزه و کرانه باختری اجرا شده بود.
به گفته این سازمان، غارت اموال خصوصی طبق قوانین بینالمللی ممنوع بوده و بر اساس کنوانسیون ژنو و اساسنامه رم، یک جنایت جنگی آشکار محسوب میشود.
این نهاد خواستار آغاز فوری تحقیقات مستقل بینالمللی برای جمعآوری شواهد و تعیین مسئولیتهای کیفری فردی در این زمینه شد.
این نهاد حقوق بشری همچنین از دولت لبنان خواست تا برای جلوگیری از مصونیت عاملان، به دادگاه بینالمللی کیفری بپیوندد.
این نهاد در پایان از جامعه جهانی خواست تا با اعمال تحریمهای گسترده علیه رژیم صهیونیستی و توقف صادرات سلاح و حمایت سیاسی، به این اقدامات پاسخ دهد.
گفتنی است روزنامه صهیونیستی هاآرتص پیش تر از سرقت اموال و داراییهای مردم جنوب لبنان توسط نظامیان رژیم اسرائیل خبر داد.
شبکه الجزیره قطر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص افزود که شهادتهایی از نظامیان رژیم اسرائیل اعم از عادی و ذخیره مبنی بر اینکه نظامیان مقادیر زیادی از اموال غیرنظامیان را از خانهها و مغازهها در جنوب لبنان به سرقت می برند، دریافت شده است.
این روزنامه صهیونیستی گفت که سرقت موتورسیکلت، تلویزیون، آثار هنری و فرش از خانهها در جنوب لبنان توسط نظامیان اسرائیلی گسترده و روتین شده است.
هاآرتص افزود که فرماندهان ارشد نظامی و پایینتر، در میدان نبرد کاملا از شیوههای غارت و سرقت توسط نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان آگاه هستند، اما هیچ اقدامی برای جلوگیری از آنها انجام نمیدهند.
این روزنامه صهیونیستی اشاره کرد که ارتش رژیم اسرائیل در پاسخ گفته است در صورت لزوم اقدامات انضباطی و کیفری انجام میدهد و پلیس نظامی در هنگام عقبنشینی از نبرد، بازرسیهایی را در گذرگاه مرزی شمالی انجام خواهد داد.
