به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه در استان کردستان موفق شدند چند هسته تروریستی را شناسایی ۸۴ تروریست تجزیه طلب را به همراه ده قبضه سلاح کلاش، ۱۵ قبضه سلاح جنگی آرپی‌جی، نود چاشنی بمب، ۱۸ عدد نارنجک و بیش از دو هزار مورد مهمات و چندین دستگاه اینترنت ماهواره‌ای بازداشت و یک نفر را به هلاکت برسانند.

در استان کرمانشاه هم سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه موفق شدند ۱۵۵ تروریست تجزیه طلب را درحال خرید و فروش سلاح غیر مجاز به همراه ۱۷ قبضه سلاح و ۱۲۰۰ فشنگ بازداشت کنند.

همچنین ۴ نفر از این افراد جاسوس موساد بودند و به همراه مقادیر قابل توجهی سلاح و ساچمه بازداشت شدند.

سازمان اطلاعات سپاه از مردم خواسته هرگونه موارد مشکوک را به سامانه تلفنی ۱۱۴ یا نشانی مجازی @jasosyab در پیام رسان‌های روبیکا و ایتا گزارش کنند.



