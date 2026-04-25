به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین رضایی سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا (ع) گفت: یک کاروان ۴۵۰۰ نفره از تهران، قم و کرج روز سه‌شنبه عازممشهد می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود اواسط هفته به حوالی نیشابور برسند و از آنجا پیاده وارد مشهد شوند.

وی افزود: یک کاروان ۱۵۰۰ نفره نیز از استان‌های مختلف از جمله خراسان رضوی (نیشابور، سبزوار و دیگر شهرستان‌ها)، بیرجند و سایر نقاط عازم مشهد می‌شوند که تجمع این کاروان‌ها در محدوده ملک‌آباد خواهد بود و از آنجا حرکت خود را به سمت مشهد آغاز می‌کنند.



سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا (ع) گفت: همچنین یک کاروان ۲۵۰ نفره از سرخس در مدت یک روز خود را به مشهد می‌رسانند و کاروانی دیگر از سمت فریمان در روز ولادت امام رضا (ع)، صبحگاه روز ولادت حرکت میکنند و در همان روز وارد مشهد می‌شوند.



رضایی در ادامه به فعالیت ۸ ایستگاه خدمت‌رسانی در مسیر جاده نیشابور اشاره کرد و گفت: این ایستگاه‌ها از روز ولادت حضرت معصومه (س) تا پایان دهه کرامت فعال خواهند بود. این ایستگاه‌ها خدمات رفاهی و نیز خدمات جزئی درمانی به زائران ارائه می‌دهند.



سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا (ع) با اشاره به توصیه به کاروان‌ها برای رعایت فاصله‌گذاری در حین حرکت، ابراز امیدواری کرد: روند حرکت زائران مزاحمتی برای خودروها و عبور و مرور ایجاد نکند.



