به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دادگستری حکومت طالبان روز یکشنبه(۶ اردیبهشت) مقدار ۱۵۰۰ جریب زمین شهرک امید سبز مشهور به شهرک «حاجی نبی» در منطقه غرب کابل را دولتی اعلام کرد.
شهرک امید سبز در غرب کابل که در دوران ریاستجمهوری حامد کرزی، تاسیس شده بود، منطقه کاملا شیعهنشین است و در چند سال اخیر، بارها گفته میشد که این شهرک از سوی نزدیکان کریم خلیلی، معاون سابق ریاستجمهوری افغانستان تأسیس و راهاندازی شده و عمدتا به شیعیان همین منطقه فروخته شده است.
وزارت دادگستری اعلام کرده که بیش از ۱۵۰۰ جریب زمین موسوم به «شهرک امید سبز» در شهر کابل، بر اساس حکم شرعی دادگاه اختصاصی، امارتی(دولتی) شناخته شده است.
بر اساس خبرنامه این وزارت، دادگاه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده امارتی حوزه مرکزی، با بررسی اسناد و مدارک موجود، ۱۵۰۷.۴۹ جریب زمین شهرک امید سبز واقع در غرب شهر کابل، تصویب کرد که تمام زمینهای مذکور امارتی است. هر جریب زمین در افغانستان برابر با ۲۰۰۰ متر مربع است.
به گفته وزارت دادگستری، زمینهای مذکور در ناحیههای ششم و سیزدهم شهر کابل قرار دارد و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده، قبلا موضوع آن را بررسی و پروندهها را بر اساس ماده ۱۷ قانون جلوگیری از غصب زمینها، رسما به دادگاه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده امارتی حوزه مرکزی محول کرده بود.
این اقدام بخشی از تلاشهای گسترده حکومت سرپرست افغانستان برای بازپسگیری زمینهایی است که آن را غصبشده تشخیص داده و این روند در سراسر افغانستان همچنان ادامه دارد.
هفته گذشته نیز یک شهرک بزرگ دیگر مشهور به «شهرک عمر گلستان» در شرق کابل امارتی(دولتی) اعلام شده بود.
