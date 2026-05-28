پیامدهای جنگ علیه ایران، امنیت غذایی بریتانیا را در آستانه بحران قرار داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کارشناسان سیاست‌گذاری غذایی در بریتانیا هشدار داده‌اند که این کشور در حال نزدیک شدن به یک بحران فزاینده امنیت غذایی است؛ بحرانی که تحت تأثیر همزمان تغییرات اقلیمی، تورم، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی و پیامدهای ژئوپلیتیک جنگ علیه ایران شکل گرفته است. در نامه‌ای جمعی به دولت، این کارشناسان تأکید کرده‌اند که لندن «در خواب به سمت بحران غذایی حرکت می‌کند» و سیاست‌های رسمی با ابعاد واقعی بحران جهانی غذا فاصله زیادی دارد.

به گفته این کارشناسان، فشار بر کشاورزی داخلی بریتانیا به‌طور محسوسی افزایش یافته است. بهار خشک، موج‌های پیاپی گرما و افزایش دما به سطوحی فراتر از شرایط مناسب برای رشد پایدار محصولات کشاورزی، باعث کاهش بازدهی در بخش‌های مختلف شده است. تولیدکنندگان دام نیز از تنش گرمایی دام‌ها خبر داده‌اند و خشکی گسترده زمین‌ها خطر آتش‌سوزی را افزایش داده است؛ وضعیتی که طبق برآوردها می‌تواند صدها میلیون پوند خسارت به بخش کشاورزی وارد کند.

جنگ علیه ایران و فشار بر زنجیره جهانی غذا

این گزارش تأکید می‌کند که بحران تنها به شرایط داخلی بریتانیا محدود نیست، بلکه ریشه در فشارهای ساختاری گسترده‌تر بر نظام جهانی غذا و انرژی دارد. تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت مواد غذایی در بریتانیا تا ماه نوامبر نسبت به پنج سال گذشته تا ۵۰ درصد افزایش یابد؛ روندی که با رویدادهای اقلیمی شدید و اختلال در عرضه جهانی تشدید شده است.

در همین چارچوب، جنگ جاری علیه ایران به‌عنوان یکی از عوامل آشکارکنند ناامنی زنجیره‌های تأمین جهانی معرفی شده است. نگرانی از اختلال در تنگه هرمز، موجب افزایش هزینه سوخت و کود شیمیایی شده و آثار آن به‌طور مستقیم بر هزینه تولیدات کشاورزی در سطح جهانی سایه انداخته است. تحلیلگران هشدار داده‌اند که حتی در صورت کاهش تنش‌ها نیز، به دلیل تداوم گلوگاه‌های عرضه و نااطمینانی بازار، ثبات قیمتی در کوتاه‌مدت بعید خواهد بود.

امنیت غذایی؛ مسئله‌ای در حد امنیت ملی

تیم لنگ، استاد بازنشسته سیاست غذایی در دانشگاه سیتی سنت جورج لندن، در گفت‌وگو با گاردین، رویکرد دولت بریتانیا را ادامه «وضعیت عادی» توصیف کرده و هشدار داده است که مقام‌ها باوجود دریافت «هشدارهای جدی علمی، اطلاعاتی و سیاستی»، همچنان چنین القا می‌کنند که «همه چیز خوب است». امضاکنندگان نامه خواستار بازنگری فوری در راهبرد ملی غذا، تقویت تولید داخلی مقاوم، آمادگی در برابر شوک‌های خارجی و تضمین دسترسی مردم به غذای سالم و مقرون‌به‌صرفه شده‌اند.

ژنرال بازنشسته ریچارد نوگی نیز که از امضاکنندگان این نامه است، هشدار داده که امنیت غذایی باید به‌عنوان بخشی از امنیت ملی در نظر گرفته شود. او تأکید کرده است که اختلال اقلیمی در مناطق اصلی تولید غذا، همراه با وقفه‌های تجاری ناشی از جنگ‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک، می‌تواند دسترسی به غذا را محدود و قیمت‌ها را بی‌ثبات کند. نوگی همچنین هشدار داده که اگر مواد غذایی به کالایی ناپایدار یا غیرقابل‌دسترس تبدیل شود، فشار اجتماعی بر دولت‌ها به‌شدت افزایش خواهد یافت.

.............

پایان پیام