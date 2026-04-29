  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

ثبت بیش از ۸۴۱ جریب زمین در کابل به نام اداره طالبان

۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۱
کد مطلب: 1807854
ثبت بیش از ۸۴۱ جریب زمین در کابل به نام اداره طالبان

وزارت دادگستری اداره طالبان اعلام کرده است که محکمه ویژه رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده در حوزه مرکز، بیش از ۸۴۱ جریب زمین در ناحیه شانزدهم شهر کابل را پس از بررسی اسناد، ملکیت اداره طالبان تثبیت کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) _ ابنا _ وزارت دادگستری اداره طالبان با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که محکمه ویژه رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده در حوزه مرکز، ۸۴۱.۲۵۴ جریب زمین واقع در روستای آلوخیل، ناحیه شانزدهم شهر کابل را به‌عنوان ملکیت اداره طالبان تثبیت کرده است.

بر اساس این اعلامیه، زمین‌های یادشده شامل دو قطعه کادستری بوده که پیش‌تر در دفاتر رسمی کادستر به نام دولت ثبت شده بود.

پرونده این زمین‌ها مطابق ماده هفدهم قانون جلوگیری از غصب زمین به محکمه ویژه ارجاع شده و پس از بررسی اسناد، معلومات ادارات ذی‌ربط و صدور حکم، تصمیم نهایی اتخاذ شده است.

وزارت دادگستری افزوده است که این فیصله بر بنیاد حکم شریعت صادر شده و اکنون پرونده برای طی مراحل بعدی به کمیسیون مربوط سپرده شده است. با این حال، در مورد وضعیت حقوقی باشندگان یا مدعیان پیشین این زمین‌ها جزئیاتی در این اعلامیه ارائه نشده است.

..............

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha