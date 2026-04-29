ثبت بیش از ۸۴۱ جریب زمین در کابل به نام اداره طالبان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) _ ابنا _ وزارت دادگستری اداره طالبان با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که محکمه ویژه رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده در حوزه مرکز، ۸۴۱.۲۵۴ جریب زمین واقع در روستای آلوخیل، ناحیه شانزدهم شهر کابل را به‌عنوان ملکیت اداره طالبان تثبیت کرده است.

بر اساس این اعلامیه، زمین‌های یادشده شامل دو قطعه کادستری بوده که پیش‌تر در دفاتر رسمی کادستر به نام دولت ثبت شده بود.

پرونده این زمین‌ها مطابق ماده هفدهم قانون جلوگیری از غصب زمین به محکمه ویژه ارجاع شده و پس از بررسی اسناد، معلومات ادارات ذی‌ربط و صدور حکم، تصمیم نهایی اتخاذ شده است.

وزارت دادگستری افزوده است که این فیصله بر بنیاد حکم شریعت صادر شده و اکنون پرونده برای طی مراحل بعدی به کمیسیون مربوط سپرده شده است. با این حال، در مورد وضعیت حقوقی باشندگان یا مدعیان پیشین این زمین‌ها جزئیاتی در این اعلامیه ارائه نشده است.

