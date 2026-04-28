  1. صفحه اصلی
  2. اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع
  3. آستان حضرت معصومه(س)

مراسم بزرگداشت شهید تنگسیری در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد

۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۵
کد مطلب: 1807210
مراسم بزرگداشت شهید تنگسیری در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد

مراسم بزرگداشت دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی مراسمی با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان کشوری و لشکری دوشنبه شب در حرم بانوی کرامت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی مراسمی با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان کشوری و لشکری دوشنبه شب در حرم بانوی کرامت برگزار شد.

حجت‌الاسلام علی نظری منفرد از واعاظ کشوری در این مراسم طی سخنانی بیان کرد: دنیا محل آزمایش الهی که طی آن عیار و ارزش انسان‌ها مشخص می‌شود

وی ادامه داد: سردار تنگسیری از همان مردان باغیرت و عزتمندی بود که در راه عقیده و باورهای خود ثابت قدم بود.

گفتنی است دریایان پاسدار علیرضا تنگسیری در روز ۶ فروردین ۱۴۰۵ در پی حملات متجاوزان آمریکایی ـ صهیونی و حین خدمت در دفاع از کشور و انقلاب در بندر عباس به شهادت رسید.

وی از ۱۳۹۷ تا زمان شهادت به‌عنوان ششمین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد.

..............................
پایان پیام/ 167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha