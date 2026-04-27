داعش مسئولیت حمله خونین در نیجریه را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه تروریستی «داعش» در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسئولیت حمله‌ای را برعهده می‌گیرد که دست‌کم ۲۹ نفر را در ایالت آداماوای نیجریه به قتل رسانده است.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، دولت ایالت کُگی در مرکز نیجریه اعلام کرد نیروهای امنیتی در این ایالت، ۱۵ دانش‌آموز را پس از آنکه افراد مسلح ۲۳ کودک و همسر مدیر یک مدرسه را در جریان حمله‌ای اواخر شب شنبه به یک مدرسه و یک یتیم‌خانه غیررسمی ربوده بودند، نجات داده‌اند.

«کینگزلی فِمی فانو» کمیسر اطلاع‌رسانی ایالت کُگی، تأیید کرد که ۱۵ دانش‌آموز نجات یافته‌اند و افزود تلاش‌ها برای آزادی سایر ربوده‌شدگان ادامه دارد.

در بسیاری از مناطق نیجریه، موارد آدم‌ربایی دانش‌آموزان افزایش یافته است؛ در حالی که ضعف امنیتی و درخواست باج از سوی مهاجمان پیش از آزادی گروگان‌ها همچنان ادامه دارد.

با وجود وعده‌های مکرر دولت نیجریه برای جلوگیری از این حوادث، آدم‌ربایی‌های گسترده همچنان آموزش، تجارت و سفر را در این کشور، مختل کرده و موجب شده است مردم نیجریه نسبت به کارآمدی مقامات کشور خود در مقابله با این تهدید ابراز ناامیدی و تردید کنند.

دو هفته پیش نیز ده‌ها نفر در حملات هوایی ارتش نیجریه در جریان تعقیب عناصر گروه «بوکوحرام» در ایالت یوبه در شمال‌شرق نیجریه کشته شدند؛ موضوعی که توسط ساکنان محلی و سازمان عفو بین‌الملل گزارش شده است.

آمار قربانیان در این حادثه میان منابع مختلف متفاوت گزارش شده است؛ به‌طوری‌که عفو بین‌الملل در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که تعداد کشته‌ها بیش از ۱۰۰ نفر بوده و ۳۵ نفر دیگر نیز به‌شدت زخمی شده‌اند، در حالی که یک رهبر محلی شمار کشته‌ها و زخمی‌ها را حدود ۲۰۰ نفر برآورد کرده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸