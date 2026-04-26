به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ به گزارش خبرنامه محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده پس از انجام بررسیهای ابتدایی، پروندههای مربوط به پروژه «شهرک امید سبز» را مطابق ماده هفدهم قانون جلوگیری از غصب زمینها به محکمه اختصاصی ارجاع داده بود.
محکمه پس از بررسی دقیق اسناد ارائهشده توسط متصرفان، دفاتر املاکی و استعلام از نهادهای ذیربط، تشخیص داده است که حدود ۱۵۰۷٫۴۹ جریب زمین این پروژه در گذشته به نام دولت ثبت و سروی شده و هیچگونه انتقال قانونی آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام نگردیده است.
در پی این بررسیها، محکمه فیصله کرده است که تمام زمینهای پروژه یادشده ملکیت حکومت سرپرست افغانستان محسوب میشوند و باید به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین سپرده شوند تا روند رسمی استرداد و تطبیق حکم آغاز گردد.
این اقدام بخشی از طرح گسترده حکومت سرپرست افغانستان برای شناسایی و بازپسگیری زمینهایی است که از سوی مراجع دولتی ملکیت عمومی تشخیص داده شدهاند.
بنا بر اعلام مقامهای رسمی، روند بررسی و استرداد اینگونه زمینها در سطح کشور همچنان ادامه دارد.
