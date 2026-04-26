تیراندازی مرگبار در محل ضیافت شام ترامپ با خبرنگاران آمریکایی + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وبسایت آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا پس از شنیدهشدن صدای تیراندازی در مراسم ضیافت شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید در شهر واشنگتن توسط تیم حفاظت خود از این مراسم خارج شد.
طبق گزارشهای منتشر شده، چندین مامور سرویس مخفی ایالات متحده آمریکا در ضیافت شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید فریاد زدند: تیراندازی شده است.
همزمان، شبکه سیانان به نقل از یک منبع اعلام کرد گزارشهای اولیه حاکی از آن است که فرد تیرانداز در هتل هیلتون ــ محل برگزاری این مراسم ــ بازداشت شده است.
یک منبع به این شبکه گفت که ترامپ در سلامت است. به گفته یک مقام دولتی، اعضای کابینه نیز صدمه ندیدهاند.
فاکس نیوز نیز به نقل از یک منبع گزارش داد که صدای تیراندازی در هتل هیلتون شهر واشنگتن جایی که ترامپ در مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید حضور داشت، شنیده شده است.
رسانههای آمریکایی همچنین اعلام کردند که ترامپ و معاون او پس از شنیدهشدن صدایی بلند در داخل سالن، از محل مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید خارج شدند.
در همین حال، خبرنگار روزنامه واشنگتنپست گفت صدایی بسیار مهیب، که احتمال میرود ناشی از شلیک گلوله بوده باشد، مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید را متوقف کرد.
او افزود که نیروهای سرویس مخفی آمریکا روند تخلیه برخی وزیران، از جمله مارکو روبیو وزیر امور خارجه، را آغاز کردند.
خبرنگار شبکه بی بی سی در واشنگتن از این مراسم گزارش داد که شرکتکنندگان در این ضیافت در میان صحنههای سردرگمی گسترده در طول حادثه، زیر میزها پناه گرفتند.
