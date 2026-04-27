علی الزیدی مأمور تشکیل کابینه عراق شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «نزار امیدی» رئیس‌جمهور عراق، «علی الزیدی» نامزد چارچوب هماهنگی را مأمور تشکیل دولت جدید کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان در اقدامی غافلگیرکننده بر سر نامزدی او به توافق رسیدند.

دفتر رسانه‌ای ریاست‌جمهوری عراق در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی عراق (واع) منتشر کرد، اعلام کرد: نزار امیدی رئیس‌جمهور نزار ، علی الزیدی نامزد فراکسیون پارلمانی دارای بیشترین تعداد کرسی را مأمور تشکیل دولت جدید کرد.

انتخاب الزیدی، که یک بازرگان جوان است، در حالی انجام شد که نام او در گفت‌وگوهای سیاسی دو هفته گذشته مطرح نبود؛ موضوعی که نشان‌دهنده تغییری غیرمنتظره در روند رایزنی‌ها میان نیروهای سیاسی عراق است.

بر اساس منابع دولتی، قاضی فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق و هیبت الحلبوسی رئیس مجلس نمایندگان عراق برای حضور در مراسم معرفی نخست‌وزیر مکلف، وارد کاخ ریاست‌جمهوری بغداد شدند و مورد استقبال رئیس‌جمهور نزار آمیدی قرار گرفتند.

الزیدی متعهد شد با چالش‌های داخلی و خارجی پیش‌روی عراق مقابله کند. او گفت که برنامه دولت او بر بهبود وضعیت خدمات عمومی و شرایط اجتماعی متمرکز خواهد بود.

مأمور تشکیل کابینه عراق در سخنانی گفت: در آغاز، از برادران رهبران چارچوب هماهنگی بابت معرفی من برای سمت نخست‌وزیری عراق تشکر می‌کنم. همچنین به مردم عزیزمان اطمینان می‌دهم که مقابله با چالش‌های داخلی و خارجی از اولویت‌های اصلی ما خواهد بود و ظرفیت‌های انسانی و منابع طبیعی عراق این فرصت را فراهم می‌کند که با رویکردی مبتنی بر دولت توانمند، اقتصادی قوی و جامعه‌ای شکوفا اداره شود.

وی افزود: برنامه دولت آینده ما مکمل همه تلاش‌های مبارکی خواهد بود که برای ارتقای وضعیت خدماتی و اجتماعی انجام شده است، با تعیین اولویت‌هایی که ارزیابی خطرات و بهره‌گیری از فرصت‌ها را در نظر بگیرد تا عراق به کشوری متوازن در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود.

الزیدی همچنین گفت: این مأموریت در زمانی حساس انجام شده که نیازمند هم‌افزایی تلاش‌های همه نیروهای سیاسی و اجتماعی است تا کشوری در شأن نام عراق داشته باشیم.

بر اساس زندگی‌نامه منتشرشده از علی فالح کاظم الزیدی، او دارای مدرک کارشناسی حقوق، کارشناسی مالی و بانکداری و کارشناسی ارشد در همین رشته است.

او پیش‌تر ریاست هیئت‌مدیره بانک اسلامی الجنوب را بر عهده داشته است. او هم‌اکنون ریاست هیئت‌مدیره «شرکت ملی هلدینگ» را بر عهده دارد، همچنین رئیس هیئت‌مدیره «دانشگاه خصوصی الشعب» و نیز رئیس هیئت‌مدیره «مؤسسه پزشکی خصوصی عشتار» است.

