حماس: عملیات سلواد نشان داد ملت فلسطین از جنایات اشغالگران هراسی ندارد

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) _ ابنا _ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز چهارشنبه اعلام کرد که عملیات ضد صهیونیستی صبح امروز در شهرک سلواد در شرق رام الله شان داد که ملت فلسطین از جنایات اشغالگران و خشونت شهرکنشینان هراسی ندارد و در برابر آن ایستادگی خواهد کرد.
عملیات ضد صهیونیستی با سلاح سرد صبح امروز در شهرک سلواد در شرق رام الله به زخمی شدن دو نظامی ارتش صهیونیستی انجامید.
جنبش حماس شهادت «عبدالحلیم روحی عبدالحلیم حماد» مجری 37 ساله این عملیات را تسلیت گفت و اعلام کرد که او با خون و اقدام خود پیامی روشن به کسانی داد که تصور میکنند میتوانند روح مقاومت را در میان فلسطینیان در هم بشکنند.
این جنبش تاکید کرد که ادامه اقدامات رژیم صهیونیستی از جمله تشدید اشغالگری، یهودیسازی، تلاش برای الحاق و کوچ اجباری، با واکنش خشمآلود فلسطینیان مواجه خواهد شد و ملت فلسطین همچنان مسیر مقاومت و پایداری را راهی برای آزادی سرزمین و بازپسگیری حقوق خود میدانند.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین از شهروندان فلسطینی در کرانه باختری خواست تا با انجام عملیاتهای بیشتر، محاسبات امنیتی دشمن را برهم زده و مانع تداوم اقدامات نظامی در شهرها، روستاها و اردوگاههای فلسطینی شوند.
