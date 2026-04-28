به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشستی با هدف حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات میان روستائیان بومی استان شیعه‌نشین بامیان و کوچی‌ها، روز دوشنبه (۷ اردیبهشت) به ریاست قاری گل‌حیدر شفق، استاندار بامیان برگزار شد.

در این نشست که مقامات امنیتی، ولسوالان/شهردارها، علمای دینی و نمایندگان کمیسیون‌های حل منازعات حضور داشتند، استاندار بامیان تأکید کرد که حل اختلافات اراضی و علفزارها در مناطق هزاره‌جات (شیعه نشین) از اولویت‌های اصلی حکومت محلی است.

وی با تأکید بر این‌که تمام قضایا باید بر اساس اسناد معتبر و قباله‌های شرعی بررسی شود، اعلام کرد که به هیچ‌کس اجازه داده نخواهد شد تا با استفاده از زور یا خشونت، نظم عمومی را مختل کند.

​در این جلسه، نمایندگان ده‌نشینان و علمای دینی ضمن استقبال از این اقدام، بر لزوم رعایت عدالت، بی‌طرفی و استناد به احکام شرعی در تصمیم‌گیری‌های نهایی تأکید کردند.

گفتنی است، کوچی‌های افغانستان، ایلات و قبایل نیمه‌عشایر عمدتاً پشتون و اهل‌سنت هستند که زندگی کوچ‌نشینی دارند و هر ساله با فصول، دام‌های خود را بین مناطق گرمسیری (قشلاق) و سردسیری (یلاق) جابه‌جا می‌کنند. آن‌ها عمدتاً در استان‌های شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان زندگی می‌کنند و دارای فرهنگ و هویت خاص عشایری هستند. کوچی‌ها که عمدتا مسلح نیز هستند، هرساله درگیری‌های خونینی با بومیان مناطق مرکزی افغانستان که شیعه هستند، ایجاد می‌کنند.

