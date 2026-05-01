به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه مشهور فارین پالیسی در گزارشی با اشاره به وحدت میان مذاهب مختلف در ایران و تلاشهای نظام و رهبر شهید جمهوری اسلامی در این خصوص عنوان کرد: پس از [شهادت] رهبر جمهوری اسلامی ایران، افراد بسیاری در حمایت از آیتالله [سیدعلی خامنهای] در نقاط مختلف جهان، تجمع کردند.
این نشریه افزود: «نظام ایران تلاش کرده به عنوان نیرویی در مقابل سلطه غرب، جهان اسلام را با خود همراه کند. ایران در این مسیر، موفق بوده و توانسته فراتر از مرزهای فرقهای، حمایت اهلسنت را بهدست آورد.
هنگامی که ایران مقابل اسرائیل و آمریکا میایستد، این تصویر در میان مسلمانان جهان تقویت میشود که باور داشته باشند به عنوان یک جامعه جهانی قادرند از خود دفاع کنند.
این حامیان بینالمللی، ایران را نماینده خود میدانند که جنگی طولانی را پیش برده و اکنون با وادار کردن آمریکا و اسرائیل به آتشبس، بر آنها پیروز شده است.
برای اهلسنتی که به ایران گرایش دارند، مقوله «مقاومت» همچنان جذابیت خود را حفظ کرده است.»
