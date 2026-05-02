ریزش کوه در بدخشان ۵ کشته و ۸ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد که در پی ریزش کوه در منطقه «آوزیر» شهرستان «شهر بزرگ» استان بدخشان، ۵ نفر از جمله دو کودک جان باخته و ۸ نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس اعلامیه این وزارت، این حادثه روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ رخ داده و تعدادی از کارگران معدن طلا را که در حال استخراج بودند، زیر آوار مدفون کرده است.

وزارت دفاع طالبان افزود که نیروهای امدادی و نظامی با حضور سریع در محل حادثه، چندین نفر را از زیر آوار نجات دادند. زخمیان نیز به مراکز درمانی شهرستان شهر بزرگ منتقل و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

تاکنون علت دقیق حادثه ریزش کوه اعلام نشده است، اما عدم رعایت استانداردهای ایمنی و نبود تجهیزات مناسب در معادن افغانستان، از عوامل اصلی تکرار چنین حوادثی عنوان می‌شود.

ریزش کوه، انفجار و گازگرفتگی در معادن غیراستاندارد افغانستان بارها باعث جان باختن معدنچیان و کارگران شده است. کارشناسان می‌گویند بیشتر معادن کوچک و مراکز صنعتی در افغانستان فاقد تجهیزات ایمنی، تهویه مناسب و نظارت فنی هستند که این موضوع خطر حوادث را به شدت افزایش می‌دهد.

استان بدخشان به دلیل داشتن ذخایر معدنی طلا، لاجورد و سایر فلزات، همواره شاهد فعالیت گسترده معدنچیان محلی و حوادث مرگبار بوده است.

این حادثه در حالی رخ داده که کمیسیون معادن حکومت طالبان ادعا می‌کند در حال استانداردسازی فعالیت‌های معدنی است، اما همچنان گزارش‌های متعددی از حوادث مشابه در استان‌های مختلف منتشر می‌شود.

