ایندیپندنت: ترامپ هیچ درکی از فاجعه اقتصادی که به بار آورده ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایندیپندنت در سرمقاله خود نوشت: ترامپ هیچ درکی ندارد که تا چه حد جهان را به سوی فاجعه اقتصادی می‌برد.

ایندیپندنت افزوده است: در حالی که قفسه‌ها خالی می‌شوند و داروها کمیاب، ترامپ در تحسین‌های بی‌ارزشی غرق شده که به خاطر مداخله ناموفقش در ایران دریافت می‌کند؛ مانند قورباغه‌ای که در ظرف آبی به‌آرامی به نقطه جوش نزدیک می‌شود ولی متوجه پخته شدنش نیست.

این نشریه آنلاین با تاکید بر اینکه در حال حاضر، جنگ به بن‌بست رسیده، اضافه کرده است: اما فشار بر تجارت جهانی بیشتر می‌شود. داروهای ضروری سخت‌تر به دست می‌آیند. کمبود کودهای شیمیایی، تورم مواد غذایی را افزایش می‌دهد و سوخت جت حتی برای نیازهای ضروری حمل‌ونقل با کمبود روبه‌روست.

پیامدهای ثانویه هم به نگران‌کننده‌اند. تورم بالاتر به معنای افزایش نرخ بهره است. این موضوع فشار زیادی بر خانوارها، کسب‌وکارها و توانایی دولت برای استقراض جهت مقابله با رکود وارد می‌کند.

ایندیپندنت در ادامه نوشته است: دهه‌ها جهانی‌شدن و زنجیره‌های تأمین یکپارچه به این معناست که هیچ کشوری نمی‌تواند خود را از این آشفتگی مصون بداند.

آیا ترامپ که میان سخنان بی‌معنا و تصاویر عجیبش با هوش مصنوعی به‌عنوان یک منجی غرق شده، اصلاً متوجه است که چه در جهان رخ می‌دهد؟

