به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجاه‌ودومین سالروز درگذشت آیت‌الله سید میرعلی‌احمد حجت(ره)، احیاگر شیعه افغانستان، روز شنبه (۱۲ اردیبهشت) با حضور علمای برجسته شیعه و نمایندگان حکومت سرپرست در کابل برگزار شد.

این مراسم تحت عنوان «پنجاه‌ودومین عروج ملکوتی احیاگر شیعه در افغانستان؛ حضرت آیت‌الله العظمی حجت» در تکیه‌خانه عمومی چنداول در مرکز کابل برگزار گردید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه، در مورد کارنامه‌های آیت‌الله حجت گفت که او فضای تاریک افغانستان را به خوبی درک کرد و دریافت که این جامعه به نور و روشنی نیاز دارد؛ از همین‌رو از نجف اشرف به افغانستان بازگشت.

معاون شورای علمای شیعه افغانستان تأکید کرد که آیت‌الله حجت به خوبی می‌دانست زندگی دعوتگران و هدایت‌طلبان در افغانستان با رنج و مصیبت همراه است، با این حال او این مسیر را برگزید.

آقای اکبری با اشاره به وضعیت نامساعد شیعیان در دوران حاکمان گذشته افغانستان افزود: «در دوره نادرشاه فضای کشور بسته شد و اختناق حاکم گردید، انگلیس سیاست تفرقه‌افکنی را پیش گرفت و هاشم خان، صدراعظم وقت، فضای سیاسی را برای شیعیان تنگ کرد. آیت‌الله حجت در چنین شرایطی با پذیرش خطر و ضرر، راه خود را انتخاب کرد.»

او با بیان اینکه در دوره نادرشاه و ظاهرشاه حدود صد هزار شیعه در کابل زندگی می‌کردند، گفت: شیعیان در آن دوران نمی‌توانستند صدای خود را بلند کنند، اما برای نخستین‌بار صدای شیعه اثنی‌عشری از حنجره آیت‌الله حجت به گوش مردم افغانستان رسید. ایشان با شجاعت و درایت، تهمت‌ها علیه جامعه تشیع را کنار زد و واقعیت‌ها را برای عموم مردم افغانستان روشن کرد.

معاون شورای علمای شیعه افزود: «حاکمیت آن دوران ۷۲ بار ایشان را احضار کرد، اما او هر بار پیشرفت کرد. ۲۴ نفر از شاگردان ایشان به درجه اجتهاد رسیدند. مردم آیت‌الله حجت را در زمان حیاتش دوست داشتند و اکنون نیز دوستش دارند.»

از سوی دیگر، حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، نماینده کمیسیون عالی شیعیان افغانستان نیز در این مراسم پیام این کمیسیون را قرائت کرد. در این پیام آمده است که تجلیل از کارنامه‌های آیت‌الله حجت، فرصتی برای ترویج زندگی مسالمت‌آمیز میان اقوام و مذاهب است.

این عضو کمیسیون عالی شیعیان گفت که آیت‌الله حجت در اوج اختناق، با شجاعت و بصیرت، پرچم دفاع از هویت مذهبی را برافراشت.

نماینده کمیسیون عالی شیعیان افغانستان، اقامه نماز جماعت و برگزاری مراسم شعائر اسلامی و شیعی را از مهم‌ترین خدمات آیت‌الله حجت برشمرد و تأکید کرد که برجسته‌ترین خدمت ایشان، وحدت ملی و تقریب میان مذاهب اسلامی بود.

در همین حال، حجت‌الاسلام والمسلمین نعمت‌الله غفاری، عضو ارشد شورای علمای شیعه افغانستان، درباره جایگاه و عظمت آیت‌الله حجت در جامعه مسلمان افغانستان اظهار داشت: «پیامبر اسلام(ص) دستور داده‌اند که با چنین اشخاصی معاشرت کنید، زیرا نگاه به چهره علما عبادت است و سخن و عمل‌شان مایه خیر و برکت است. مصداق بارز این فرمایش، شخص آیت‌الله میرعلی‌احمد حجت است.»

این عضو شورای علمای شیعه افغانستان خاطرنشان کرد که بازگشت ایشان از نجف به داخل افغانستان مایه برکت و خیر برای جامعه و این کشور شد و از زمان ورود تا پایان حیات، به ساخت و ساز مساجد و مدارس علمیه پرداخت و شاگردان بسیاری را تربیت و تقدیم جامعه کرد.

به گفته حجت‌الاسلام غفاری، آیت‌الله حجت برای نخستین‌بار صدای اذان شیعه را با حفظ کامل احترام و ادب نسبت به سایر مذاهب بلند کرد، مراسم شیعیان را علنی ساخت و هرگز به هیچ مکتب یا مذهبی توهین نکرد.

شایان ذکر است که در این مراسم، پیام سراج‌الدین حقانی، وزیر کشور حکومت سرپرست افغانستان قرائت شد. حقانی که از سران ارشد طالبان است، در پیام تسلیت خود ابراز امیدواری کرد که روحیه همدیگرپذیری میان مذاهب در افغانستان تقویت شود.

این مقام طالبان در حالی بر روحیه همدیگرپذیری میان مذاهب در افغانستان تأکید دارد که به تازگی طالبان با تأیید قانون مبلغین، شیعیان افغانستان را در مسائل دینی و مذهبی نادیده گرفته‌اند.

