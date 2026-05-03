به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای در گفتاری با اشاره به اهمیت نماز روزهای یکشنبه ماه ذی‌قعده می‌فرمودند: «روزهای یکشنبه‌ی ماه ذی‌قعده ایّام توبه و انابه است و عملی دارد که مرحوم عارف بزرگوار حاج میرزا جواد آقای ملکی در المراقبات نقل میکند از رسول مکرّم اسلام که خطاب به اصحاب خود فرمود:

کدامِ از شماها مایلید توبه کنید؟ همه گفتند ما میخواهیم توبه کنیم -ظاهراً ماه ذی‌قعده بوده است- طبق این نقل و این روایت حضرت فرمودند که در روزهای یکشنبه‌ی این ماه این نماز را -یک نمازی با یک خصوصیّتی در مراقبات ایشان ذکر میکنند- انجام بدهید.»

طبق نقل المراقبات نحوه اقامه این نماز پربرکت بدین شرح است:

حضرت فرمودند: غسل کرده، وضو گرفته و چهار رکعت نماز بجا آورید. در هر رکعت یک بار «فاتحة الکتاب»، سه بار «قل هو اللّه احد» و یک بار «معوذتین» (قل اعوذ برب الناس ‏و قل اعوذ برب الفلق) بخوانید.

آنگاه هفتاد بار استغفار نموده و در پایان لا حول و لا قوّة إلا باللّه بگویید.

سپس بگویید: یا عزیز یا غفّار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات فإنّه لا یغفر الذّنوب إلا أنت؛ ای عزیز ای بخشاینده گناهان من و گناهان تمام مردان و زنان مؤمن را ببخش که جز تو کسی گناهان را نمی‌بخشد.

.

..........................

پایان پیام