به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد که روز جهانی آزادی مطبوعات امسال در شرایطی فرامی‌رسد که خبرنگاران فلسطینی در وضعیت فاجعه‌باری به‌سر می‌برند.

این دفتر در بیانیه‌ای تأکید کرد که جهان هر سال در سوم مه روز آزادی مطبوعات را گرامی می‌دارد تا بر اهمیت حفاظت از خبرنگاران و تضمین آزادی بیان تأکید شود؛ به‌عنوان دو رکن اساسی هر نظام دموکراتیک و حقی بنیادین برای دسترسی مردم به حقیقت.

در این بیانیه آمده است که از زمان آغاز نسل‌کشی در غزه، ۲۶۲ خبرنگار و فعال رسانه‌ای در غزه جان خود را از دست داده‌اند؛ آماری از بالاترین تلفات ثبت‌شده در جهان که به گفته آن‌ها نشان‌دهنده سیاستی هدفمند برای خاموش کردن صدای فلسطینیان و جلوگیری از انتقال واقعیت‌ها به جهان است.

همچنین به بازداشت ۵۰ خبرنگار در شرایط سخت و برخلاف قوانین بین‌المللی اشاره شده و گفته شده است که ۳ خبرنگار نیز همچنان مفقود هستند و نگرانی‌های جدی درباره سرنوشت آن‌ها وجود دارد.

بر اساس این گزارش، بیش از ۴۲۰ خبرنگار نیز در جریان حملات زخمی شده‌اند که برخی از این جراحات منجر به معلولیت دائمی شده است.

دفتر اطلاع‌رسانی غزه تأکید کرد این اقدامات نقض آشکار قوانین بین‌المللی انسانی، به‌ویژه کنوانسیون‌های ژنو است و در حد جنایت جنگی محسوب می‌شود و خواستار پاسخگویی بین‌المللی شد. همچنین مسئولیت این رویدادها را متوجه اسرائیل و حامیان آن از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه دانست.

در پایان این بیانیه آمده است که آنچه در غزه در حال رخ دادن است تلاشی سازمان‌یافته برای ترور حقیقت است، اما صدای فلسطین با وجود همه تلاش‌ها برای خاموش کردن آن همچنان باقی خواهد ماند.



