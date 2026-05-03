اخراج گسترده مهاجرین افغان از پاکستان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان اعلام کرد که روز شنبه ۱۲ اردیبهشت، ۴ هزار و ۳۰۹ مهاجر افغان از پاکستان اخراج و وارد افغانستان شدند. این مهاجران از طریق گذرگاههای مرزی تورخم، اسپینبولدک و بهرامچه به کشور بازگشتهاند.
این کمیسیون همچنین افزود که در همان روز ۳۰۸ نفر دیگر از گذرگاههای اسلامقلعه در هرات و پل ابریشم در نیمروز از ایران وارد افغانستان شدند.
بر اساس گزارش کمیسیون، تمام مهاجران پس از ورود به خاک افغانستان ثبتنام شده و کمکهای اولیه دریافت کردند. برخی از آنها نیز به مناطق اصلی سکونت سابق خود منتقل شدند.
اخراج مهاجران افغان از پاکستان پس از درگیریها با طالبان به شکل چشمگیری افزایش یافته و هر روز هزاران نفر به اجبار به افغانستان بازگردانده میشوند. این روند بازگشت اجباری، فشار زیادی بر زیرساختهای محدود افغانستان وارد کرده است.
