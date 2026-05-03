به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ حجت الاسلام والمسلمین احمدی، رئیس شورای علمای شیعه استان هرات روز جمعه (۱۱ اردیبهشت) با حضور در نماز جمعه و مراسم فاتحه در روستای ده‌میری، با خانواده‌های معزز شهدا ابراز همدردی کرد.

ایشان در حاشیه این مراسم، طی صحبتی به تبیین جایگاه رفیع شهید و مقام والای شهادت پرداخته و آن را اوج بندگی و فداکاری در راه دین و ارزش‌های الهی دانست. همچنین با اشاره به عظمت و منزلت خانواده‌های شهدا، صبر و استقامت آنان را مایه افتخار جامعه اسلامی عنوان کرد.

رئیس شورای علمای شیعه هرات، بار دیگر از مسئولین حکومت طالبان خواست تا هرچه زودتر عاملین و مرتکبین این حادثه تروریستی را شناسایی و معرفی کرده و آنان را به پنجه قانون بسپارند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، خاطرنشان کرد که ملت مؤمن و آگاه ما همواره در مسیر همدلی و برادری گام برمی‌دارد و چنین حوادث تلخی، کار دشمنان و بدخواهان اسلام و کشور عزیزمان می‌باشد.

گفتنی است، روز جمعه (۲۱ فروردین) افراد مسلح ناشناس با تیراندازی به شیعیانی که برای زیارت و تفریح به زیارت‌گاهی در روستای ده‌میری هرات رفته بودند، ده‌ها نفر را شهید و زخمی کردند. مقامات طالبان استان هرات با محکومیت این حادثه، وعده پیگیری آن را دادند، اما با گذشت زمان بیش از سه هفته‌ای از این حادثه، خبری از شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه تروریستی نیست.

