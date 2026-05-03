  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

حضور رئیس شورای علمای شیعه استان هرات در روستای ده‌میری

عاملان حمله تروریستی بر شیعیان در روستای ده‌میری هرات باید مجازات شوند

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۹
کد مطلب: 1809343
عاملان حمله تروریستی بر شیعیان در روستای ده‌میری هرات باید مجازات شوند

رئیس شورای علمای شیعه استان هرات با حضور در روستای ده‌میری این استان، علاوه بر ابراز همدردی با خانواده شهدای حمله تروریستی به شیعیان در این روستا، مجددا خواستار پیگیری و مجازات عاملان این حادثه شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ حجت الاسلام والمسلمین احمدی، رئیس شورای علمای شیعه استان هرات روز جمعه (۱۱ اردیبهشت) با حضور در نماز جمعه و مراسم فاتحه در روستای ده‌میری، با خانواده‌های معزز شهدا ابراز همدردی کرد.

ایشان در حاشیه این مراسم، طی صحبتی به تبیین جایگاه رفیع شهید و مقام والای شهادت پرداخته و آن را اوج بندگی و فداکاری در راه دین و ارزش‌های الهی دانست. همچنین با اشاره به عظمت و منزلت خانواده‌های شهدا، صبر و استقامت آنان را مایه افتخار جامعه اسلامی عنوان کرد.

رئیس شورای علمای شیعه هرات، بار دیگر از مسئولین حکومت طالبان خواست تا هرچه زودتر عاملین و مرتکبین این حادثه تروریستی را شناسایی و معرفی کرده و آنان را به پنجه قانون بسپارند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، خاطرنشان کرد که ملت مؤمن و آگاه ما همواره در مسیر همدلی و برادری گام برمی‌دارد و چنین حوادث تلخی، کار دشمنان و بدخواهان اسلام و کشور عزیزمان می‌باشد.

گفتنی است، روز جمعه (۲۱ فروردین) افراد مسلح ناشناس با تیراندازی به شیعیانی که برای زیارت و تفریح به زیارت‌گاهی در روستای ده‌میری هرات رفته بودند، ده‌ها نفر را شهید و زخمی کردند. مقامات طالبان استان هرات با محکومیت این حادثه، وعده پیگیری آن را دادند، اما با گذشت زمان بیش از سه هفته‌ای از این حادثه، خبری از شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه تروریستی نیست.

...............

پایان پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha